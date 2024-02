CHI TROVA LA CHAMPIONS, TROVA UN TESORO - LA PROSSIMA EDIZIONE DELLA COPPA DEI CAMPIONI SARÀ LA PIU' RICCA DI SEMPRE, CON UN MONTEPREMI DA 2,5 MILIARDI DI EURO - LA SOLA QUALIFICAZIONE AL TORNEO PORTERÀ 60 MILIONI DI EURO NELLE CASSE DEI CLUB, AUMENTANDO IL DIVARIO CON LE ALTRE SQUADRE - QUEST'ANNO, AI CLUB DI SERIE A CONVIENE TIFARE LE ITALIANE IMPEGNATE IN EUROPA: SE A FINE STAGIONE L’ITALIA FOSSE FRA I PRIMI DUE POSTI NEL RANKING UEFA, SI QUALIFICHEREBBERO IN CHAMPIONS CINQUE SQUADRE E NON QUATTRO…

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il "Corriere della Sera"

CHAMPIONS LEAGUE

[…] Sarà una corsa lunga cento giorni o poco più: quindici partite […]Perché esserci o non esserci, in Champions, fa tutta la differenza del mondo: la nuova formula, quella del triennio 2024-27, che prenderà il via a settembre con un maxi girone unico da 36 squadre, […] sarà ancora più ricca e porterà nelle casse delle partecipanti un assegno dorato da 60 milioni di euro. […] Il montepremi complessivo approvato nei giorni scorsi a Nyon è arrivato alla cifra choc di 2,5 miliardi di euro, con un +500 milioni rispetto al triennio 2021/24 […]

champions europa league

Detto che Inter (57 punti e una partita in meno) e Juve (53) fanno una corsa a parte, dal Milan terzo a 49 a Fiorentina e Lazio a 34, tutti sono in corsa: un mucchio selvaggio di sette squadre, con i rossoneri ad aprire la fila e col Torino decimo a quota 32 che proverà a ritagliarsi un posto in Europa League o in Conference. I posti in palio sono quattro, ma potrebbero diventare cinque se a fine stagione l’Italia sarà fra i primi due posti nel ranking Uefa 2023/24. Per riuscirci servirebbe ripetere l’exploit della stagione passata. Vedremo.

[…] Nel mucchio selvaggio, il posto più comodo lo occupa il Milan. Quel +11 sul quinto posto è un vantaggio rassicurante, ma lo scenario rossonero è delicato: l’obiettivo di Pioli e mettersi in tasca il prima possibile il pass per poi potersi concentrare sull’Europa League. […]