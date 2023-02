CHIAMATELA SERIE AFRICA! - I CALCIATORI AFRICANI DOMINANO IL CAMPIONATO ITALIANO: DA OSIMHEN A LOOKMAN, PASSANDO PER NZOLA E OKEREKE - COMPRARE GIOCATORI DALL'AFRICA CONVIENE, IL CARTELLINO COSTA POCO, GUADAGNANO CIFRE CONTENUTE E RENDONO MOLTO: I TRE MIGLIORI GIOCATORI PROVENIENTI DAL CONTINENTE NERO HANNO MESSO INSIEME 35 GOL, DIECI IN PIÙ DI QUANTI NE ABBIANO REALIZZATI I 4 MIGLIORI ITALIANI...

VICTOR OSIMHEN

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per "la Repubblica"

Era il 1996 quando tutte le promesse sull’esplosione del calcio africano sembravano improvvisamente avverarsi. L’oro olimpico della Nigeria, capace di battere in finale l’Argentina, pareva un presagio: il futuro è loro. Dopo un quarto di secolo, la Nigeria non s’è presa il mondo, come tutti in quei giorni di Atlanta erano pronti a pronosticare. Si sta prendendo, però, il campionato italiano, sempre più Serie Africa.

ademola lookman

[…] L’Italia che deraglia verso la periferia del calcio ha nuove stelle: addio ai Palloni d’oro di Argentina e Brasile[…] Qui è sbocciato oggi Ademola Lookman, ragazzo nato alla periferia di Londra ma nigeriano di origini e di cuore: ha scelto di giocare per le aquile di Lagos, pur avendo indossato, a livello giovanile, la casacca dei Tre Leoni. L’Atalanta e Gasperini lo hanno trasformato da aletta inconcludente in spietata seconda punta.

david okereke

Con 12 gol insidia l’ascesa al trono di Osimhen, capace di segnarne 14 venendo dalla fame: la mamma persa presto, il papà disoccupato e lui bambino che insieme agli altri 5 fratelli vendeva buste d’acqua sotto il sole delle strade di Lagos. Da lì viene anche David Okereke della Cremonese, 5 gol […] .

mbala nzola

Da lì l’Italia, periferia del calcio, pesca oggi i propri sovrani: costano poco, non guadagnano cifre impensabili e scontano, all’estero, un minimo di scetticismo. I nigeriani in Serie A sono 8 e segnano più di tutti: 0,31 gol a partita. Più del doppio degli argentini, oltre il triplo di inglesi e brasiliani. Meglio, solo l’Angola, grazie ai 9 gol in 18 partite con lo Spezia di M’Bala Nzola, 4° tra i bomber dietro a Lautaro. […]

Tabitha Chawinga

I tre attaccanti africani hanno messo insieme 35 gol, dieci in più di quanti ne abbiano realizzati i 4 migliori italiani, Zaccagni (8 gol), Immobile (7), Barella e Frattesi (5 a testa). Unico problema: il rischio che questa vetrina alimenti l’illusione di ragazzi e di famiglie, ingannati da procuratori senza scrupoli che portano in Italia i giovani con la promessa di un futuro nel calcio per poi abbandonarli dopo il primo provino, costringendoli alla fame e ai centri di accoglienza. Anche tra le donne domina una ragazza africana.

Tabitha Chawinga è la stella dell’Inter, rivelazione del campionato femminile. Già 13 gol, la juventina Girelli l’ha superata in testa ai marcatori ma la battaglia è apertissima. […]

