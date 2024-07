È UNA CHIAPPA OLIMPICA: LA RICONOSCETE? E’ ARRIVATA A PARIGI CON OTTIME POSSIBILITA’ DI MEDAGLIA – “QUESTA SARA’ L’OLIMPIADE DELL'ESPERIENZA RISPETTO A TOKYO” (DOVE NON ANDO’ COME PREVISTO) – “IL MIO OBIETTIVO LO VEDRÒ BENE POCO PRIMA DELLA GARA” - “LA COSTANZA È LA DOTE CHE MI RAPPRESENTA DI PIU’” - DI CHI SI TRATTA?

"Questa per me sarà sicuramente un'Olimpiade un pò più dell'esperienza rispetto a Tokyo". Cosi' Simona Quadarella che, alla partenza questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino per Parigi, non fa previsioni di altre medaglie olimpiche dopo il bronzo di Tokyo negli 800 sl di nuoto (tornare sul podio dei Giochi è impresa riuscita finora solo a Bibi Battistelli, Massimiliano Rosolino, Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri, ndr).

"Il mio obiettivo - dice - lo vedrò bene poco prima della gara". La mezzofondista azzurra non nasconde comunque che per lei i Mondiali di Doha, con il doppio titolo vinto nei 1500 e 800 sl, siano stati "un bello stimolo per affrontare questa stagione olimpica". Alla domanda poi se stia già assaporando la sfida con la Ledecky, la Quadarella si lascia andare a un sorriso e dice: "non penso possa esserci una sfida con lei ma - aggiunge - ci sarà sicuramente con le altre".

Tokyo non andò come previsto. Male nel suoi 1500 metri stile libero (solo quinta) e un bronzo negli 800. Simona Quadarella sa però che questa è la vera occasione di rivincita e che questa deve essere la sua Olimpiade. La specialista dello stile libero nelle distanze medio lunghe è al momento la punta di diamante della spedizione azzurra del nuoto femminile.

Palmares eccellente - La Quadarella vanta otto ori ai campionati europei, dove si è affermata a Glasgow 2018, a Budapest 2021 ed a Roma 2022. A livello mondiale ha vinto sette medaglie, di cui tre d'oro: ai campionati mondiali di Gwangju 2019 ha vinto nei 1500 m stile libero (stabilendo anche il primato italiano in 15'40"89), mentre a Doha 2024 ha trionfato sia negli 800 metri sia nei 1500.

Insomma si presenta a Parigi da campionessa mondiale in carica nelle due distanze in cui gareggerà. Va detto che però in quella rassegna iridata mancava Katie Ledecky, che è nettamente la favorita in entrambe le gare. Con lei l’australiana Titmus, altra avversaria da tenere d’occhio per Simona.

Le sue finali - 30 e 31 luglio i 1500 metri stile, 2 e 3 agosto gli 800 metri. Per la Quadarella l’obiettivo minimo è centrare la finale in entrambe, ma considerando i tempi di questo 2024 ha le carte in regola per giocarsi la doppia medaglia. Sfuggita a Tokyo, ma ora possibile a Parigi.

Quadarella: “La costanza è la dote che mi rappresenta di più”

“Se potessi acquistare una qualità, mi piacerebbe avere più razionalità dopo una delusione. Vorrei riuscire a ragionare meglio sugli errori così da non ripeterli, senza farmi prendere dallo sconforto” aveva dichiarato Simona Quadarella a Vanity Fair.

E ancora: “La costanza è la dote che mi rappresenta di più: esultare per una vittoria, ma poi guardare subito avanti. Perché riconfermarsi è più difficile che vincere”. La nuotatrice azzurra è molto legata al suo fidanzato e alla sua famiglia, ma anche al territorio. Quadarella svelava quale fosse il suo sogno nel cassetto: “Che è soprattutto un desiderio, quello di arrivare alla fine della carriera, quando sarà tra parecchi anni, con nessun rimpianto”.

