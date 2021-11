CHIEDIMI SE SONO FELIX – L’UOMO DEL MOMENTO NELLA ROMA E' FELIX AFENA-GYAN, AUTORE DELLA DOPPIETTA CONTRO IL GENOA – IL 18ENNE È APPREZZATO A TRIGORIA E MOURINHO È IMPAZZITO PER LUI: “SPESSO IN QUESTE NUOVE GENERAZIONI TROVI RAGAZZI CHE PENSANO DI SAPERE TUTTO. LUI È L'OPPOSTO" - "GLI AVEVO PROMESSO DELLE SCARPE CHE COSTANO CIRCA 800 EURO. LUI È VENUTO LÌ PER RICORDARMELO. DOMANI MATTINA VADO A COMPRARLE"

1. TUTTO SU FELIX AFENA-GYAN

Da www.corrieredellosport.it

felix afena gyan 1

Due gol che hanno regalato la vittoria alla Roma. Felix Afena-Gyan sta vivendo una vera e propria favola, un sogno a occhi aperti e l'incoronazione del talento lanciato da Mourinho. L'attaccante ghanese di soli diciotto anni è entrato al 75' del match contro il Genoa e in un quarto d'ora ha realizzato la doppietta che ha regalato i tre punti alla squadra di Mourinho. E proprio lui il ragazzo è corso ad abbracciare dopo la rete dell'1-0 per i giallorossi.

felix afena gyan 4

Felix entra e trova i tre punti. Merito delle sue qualità, merito anche del grande lavoro fatto da Mourinho. Il "no" di Felix alla nazionale, la scorsa sosta, è stato particolarmente apprezzato dalla Roma ma soprattutto dallo Special One, contento di averlo avuto a disposizione durante la sosta per crescerlo e allenarlo.

Afena-Gyan è davvero molto apprezzato a Trigoria per i comportamenti dentro e fuori dal campo e per la maturità che sta dimostrando nonostante la giovane età. E già il rifiuto alla prima convocazione del Ghana ne è una dimostrazione:

felix afena gyan 5

"Ho ritenuto fosse troppo presto per me rispondere alla chiamata perché ho bisogno di crescere, dal punto di vista fisico ma anche mentale e psicologico - ha dichiarato pochi giorni fa -. Inoltre ho pensato che fosse importante per me restare a Trigoria per accumulare allenamenti agli ordini di Mourinho, per continuare a migliorare".

Felix, ecco chi è il talento che ha cambiato la Roma

La sua chiamata in prima squadra è arrivata nella gara contro il Cagliari anche a causa dell'esclusione delle riserve dopo il brutto ko contro il Bodo. Mourinho dopo la prestazione negativa in Norvegia ha deciso di non convocare Borja Mayoral contro Napoli e Cagliari, e di chiamare Felix al suo posto. Due spezzoni di gara contro Cagliari e Milan, poi la doppietta eccezionale contro il Genoa.

felix afena gyan 16

Ma chi è Felix Afena-Gyan, il ragazzo a sorpresa lo scorso gennaio a Trigoria? Il diciottenne ghanese non ha vissuto un'infanzia molto semplice, ma a forza di sacrifici suoi e della famiglia è riuscito a coronare il suo sogno di arrivare a giocare in Italia. Da piccolo Felix giocava a calcio nella sua scuola, era il capitano della squadra fino alle selezioni regionali, venendo supportato sempre dalla madre.

felix afena gyan 15

Tanto che un giorno proprio lei ha fatto di tutto per farlo emergere, provando anche a farlo entrare nella squadra più importante del Ghana, l'Asante Kotoko. Club che non aveva un settore giovanile, quindi il rifiuto ma senza perdere la speranza. Infatti qualche mese dopo Felix è stato segnalato all'Eur Africa Academy, prestigioso accademia che cerca di scovare i giocatori africani più promettenti.

felix afena gyan 14

E proprio nell'Eur Africa Academy è stato notato da un ottimo procuratore come Olivier Arthur che è sempre alla ricerca di giovani promettenti da portare nel calcio europeo. Ci è riuscito anche con Felix: è partito con lui per l'Italia, lo ha segnalato a più squadre ma il primo provino è stato alla Roma. E non se lo sono fatto sfuggire. In poco tempo è diventato un elemento fondamentale della Primavera di De Rossi, lo è adesso anche per Mourinho.

2. MOURINHO SU FELIX AFENA-GYAN

DA www.gazzetta.it

felix afena gyan 13

José Mourinho si gode l'asso che ha tirato fuori dalla panchina: Felix Afena-Gyan è entrato e ha segnato una doppietta portando tre punti alla Roma. "Nel secondo tempo il Genoa si è abbassato di più, c'erano pochi spazio e ho pensato che Felix avesse un profilo diverso e potesse mettere in difficoltà gli avversari, come contro Cagliari e Milan".

felix afena gyan 12

L'allenatore giallorosso racconta come i è accorto del 18enne ghanese. "L'ho visto giocare con la Primavera, che si allena accanto a noi, e quello che più mi ha impressionato è stata la sua freddezza davanti alla porta. Forse tecnicamente non è un fenomeno, ma è davvero molto bravo a fare gol. E poi mi hanno colpito la sua fisicità e la sua umiltà. Spesso in queste nuove generazioni trovi ragazzi che pensano di sapere tutto. Lui è l'opposto".

felix afena gyan 10

E ancora. "Gli avevo promesso delle scarpe che gli piacciono tanto e costano circa 800 euro. Lui è venuto lì per ricordarmelo. Domani mattina vado a comprarle".

ZANIOLO E SHEVA

Poi l'analisi della partita e del momento giallorosso: "Una Roma in controllo del match, abbiamo girato la palla molto bene, non riuscivamo a finalizzare. Partita fantastica da parte di Mkhitaryan, migliore giocatore in campo. Sono sereno, abbiamo lavorato tanto bene in questa settimana". Zaniolo fuori per scelta tecnica.

felix afena gyan 8

"Questa squadra non è costruita per giocare così. Il discorso su Zaniolo vale anche per Perez o Mkhitaryan. Nel modulo attuale per me Zaniolo sarebbe una punta". Mourinho svela infine un aneddoto: "Prima della partita Shevchenko mi ha regalato una bottiglia di vino rosso, regalo tradizionale in Inghilterra da parte dell'allenatore che gioca in casa".

