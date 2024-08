28 ago 2024 18:40

LA CHIESA AL CENTRO DI LIVERPOOL - FEDERICO CHIESA, MESSO FUORI ROSA DALLA JUVENTUS, SARÀ UN GIOCATORE DEI "REDS" - I BIANCONERI HANNO ACCETTATO L'OFFERTA DA 13 MILIONI DI EURO PER L'ATTACCANTE AZZURRO, ACQUISTATO 4 ANNI FA PER 55 MILIONI DALLA FIORENTINA - IL CALCIATORE SALUTA LA VECCHIA SIGNORA CON UNA FRECCIATINA: "DISPIACE LASCIARE COSI' MA SONO FELICE PER QUESTA NUOVA AVVENTURA" - LUKAKU E' PRONTO PER IL NAPOLI: IL BELGA È ARRIVATO A ROMA PER LE VISITE MEDICHE (MA OSIMHEN NON E' ANCORA STATO VENDUTO)