CHIESA NON E' PIU' AL CENTRO DEL VILLAGGIO: LA SERIE A RISCHIA DI PERDERE UN ALTRO DEI SUOI ASSI – IL BARCELLONA VORREBBE ACQUISTARE FEDERICO CHIESA, MESSO FUORI ROSA DALLA JUVENTUS E PUNTATO ANCHE DA ROMA E INTER – I BIANCONERI CHIEDONO ALMENO 15 MILIONI DI EURO, MA IL CLUB SPAGNOLO NE AVREBBE OFFERTI SOLO 10 – PUR DI TRASFERIRSI IN CATALOGNA, L’ATTACCANTE AZZURRO SAREBBE DISPOSTO AD ABBASSARE LE SUE PRETESE SULL’INGAGGIO…

Estratto da www.tuttosport.com

federico chiesa

In casa Juventus tiene banco l'uscita di Federico Chiesa. L'esterno non rientra nel progetto tecnico di Thiago Motta. […] Negli ultimi giorni il club a essersi mosso con più insistenza è il Barcellona e le parti, infatti, stanno trattando sull'ingaggio del giocatore per cercare di arrivare a una soluzione vantaggiosa per entrambi. […]

CHIESA-BARCELLONA, LA QUESTIONE SALARY CAP

Attualmente si gioca tutto sul filo del 'salary cap' imposto ai club dalla Liga che impone un tetto massimo d'ingaggio dei giocatori. Per questo Chiesa dovrebbe togliersi un milione dal suo ingaggio (da 5 a 4) ai quali andrebbero aggiunti poi eventuali due di bonus per raggiungere i 6 milioni annui. Per poter far entrare gli acquisti, inoltre, il Barca dovrà necessariamente liberarsi di altri ingaggi pesanti, come quello di Gundogan (in uscita e potrebbe tornare al City), e fare cessioni importanti come quella di Faye.

federico chiesa

[…] La Juventus, però, chiede almeno 15 milioni - pochi per un giocatore delle sue capacità, ma con un contratto in scadenza nel 2025 non può chiedere di più altrimenti ci sarebbe il rischio di perderlo a zero tra un anno -. Per questo il club spagnolo ha messo sul piatto la prima offerta da 10 milioni più bonus per avvicinarsi alle richieste bianconere. L'addio di Chiesa permetterà a Giuntoli di liberare a sua volta spazio in bilancio per dare l'assalto al colpaccio più prezioso del calciomercato, Jadon Sancho.

CHIESA, L'OK DI FLICK E LA MANCANZA DI ALTERNATIVE

federico chiesa 4

Per costi e qualità Chiesa è senza dubbio in cima alla lista di Flick e del Barcellona. Il tecnico tedesco lo vuole da tempi non sospetti quando ancora sedeva sulla panchina del Bayern Monaco. In quel caso il no secco della Juventus bloccò l'affare, ma ora che le porte sono aperte da parte dei bianconeri l'occasione è ghiotta per farsela sfuggire. L'apertura del giocatore a trovare un accordo con il Barcellona è un ulteriore aspetto positivo su cui puntano la società spagnola e l'allenatore. Per Federico il club blaugrana rappresenta un palcoscenico importante per tornare a brillare ai massimi livelli del calcio europeo dopo un paio di stagioni in chiaro scuro, in parte dovuti anche al grave infortunio. […]