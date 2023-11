CHUCK NORRIS ALLA VACCINARA - IL KICKBOXER ROMANO, MATTIA FARAONI, HA CONSERVATO IL TITOLO MONDIALE DEI PESI MASSIMI DI BATTENDO PER K.O. IL RUMENO BOGDAN STOICA – DECISIVI PER LA VITTORIA SONO STATI DUE CALCI RIFILATI ALL’AVVERSARIO A BREVE DISTANZA, UNO ALLA CAVIGLIA E L'ALTRO ALLA TESTA – VIDEO!

FARAONIIIIII ? La vittoria più importante della sua carriera! Mattia #Faraoni batte Bogdan #Stoica e mantiene il titolo di campione del mondo dei pesi massimi 95kg ?#Oktagon #DAZN pic.twitter.com/LkbHyr23bA — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 18, 2023

Estratto dell’articolo di Michele Antonelli per www.gazzetta.it

Il volto emozionato a fine incontro, tra lacrime e corse a bordo ring, racconta l’impresa. Per il titolo mondiale Iska, l’uomo da battere resta Mattia Faraoni. Il kickboxer romano ha dato spettacolo a Oktagon 2023, vincendo a Torino contro Bogdan Stoica. Un avversario quotato, non semplice da gestire. Per difendere la cintura nella categoria fino a 95 kg, in uno dei match più delicati della carriera, sono bastati due round di fuoco.

Il PalaRuffini di Torino è stato il teatro dello show internazionale degli sport da combattimento […] La 26esima edizione della card è stata impreziosita da tre titoli iridati Iska in palio e soprattutto dalla presenza di Mattia Faraoni, star e icona del fighting italiano.

Faraoni ha difeso la cintura chiudendo l’incontro prima del limite per il ritiro di Stoica, nel secondo round. Infortunatosi alla gamba destra per colpa di una caduta durante un clinch, il romeno non ha retto in seguito l’urto del kickboxer romano.

Ottime combinazioni, la solita grande energia e un paio di calci girati, specialità della casa, per chiudere il match. Poi la grande festa con il sottofondo di un pubblico in delirio, ma nel segno della sportività, con Faraoni che stringe la mano all’avversario aiutandolo a raggiungere il centro del ring. […]

