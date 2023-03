16 mar 2023 15:11

CI MANCAVA SOLO LA RISSA A FIUMICINO: NELL’AEROPORTO ROMANO SFIORATO LO SCONTRO TRA TIFOSI DI EINTRACHT, ROMA E LAZIO - LA QUESTURA DI ROMA HA PRECISATO CHE ALL'ARRIVO DEI TEDESCHI NELLO SCALO, IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA HA EVITATO CHE I VARI GRUPPI DI ULTRÀ, CON I LAZIALI DIRETTI IN OLANDA E I ROMANISTI IN SPAGNA, ENTRASSERO IN CONTATTO - I TIFOSI DELLE DUE SQUADRE CAPITOLINE...