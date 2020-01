CI SCRIVE L'AVVOCATO DI MATTEO POLITANO: ''LA TRATTATIVA TRA LA ROMA E L'INTER NON SI È, ALLO STATO, CONCLUSA PER MOTIVI CHE ATTENGONO A VALUTAZIONI STRETTAMENTE TECNICHE ED ECONOMICHE DELLE DUE SOCIETÀ, CHE NULLA HANNO A CHE VEDERE CON LA VITA PRIVATA DEL SIG. POLITANO E MEN CHE MAI CON I RAPPORTI TRA QUEST'ULTIMO E LA MOGLIE''

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

ho ricevuto mandato dal Sig. Matteo Politano, nato a Roma il 13/08/1993, di rappresentarLe quanto segue.

MATTEO POLITANO

Sulla rivista on-line "Dagospia", in data 22/1/20, è stato pubblicato un articolo dal titolo ll caos amoroso di Politano, nel quale si afferma, in riferimento al mancato trasferimento del giocatore dall'Inter alla Roma, che lo stile di vita di Politano fuori dal campo sarebbe il motivo del mancato passaggio.

La notizia è falsa e se ne chiede la rettifica ai sensi dell'art.8 della Legge sulla stampa n. 47/1948.

Invero, come noto a tutti i soggetti coinvolti nell'operazione (procuratori e direttori sportivi), la trattativa tra la Roma e l'Inter non si è, allo stato, conclusa per motivi che attengono a valutazioni strettamente tecniche ed economiche delle due società, che nulla hanno a che vedere con la vita privata del Sig. Politano e men che mai con i rapporti tra quest'ultimo e la moglie.

Su tale falsa notizia è stato quindi costruito un articolo ampiamente offensivo e lesivo dell'immagine del calciatore, vieppiù in un periodo particolarmente delicato quale è quello del "mercato invernale".

MATTEO POLITANO

Distinti saluti

italia usa kean politano 1