24 giu 2022 17:29

CI SONO RIMASTI SOLO I BOOKMAKER A CREDERE AL PASSAGGIO DI CRISTIANO RONALDO ALLA ROMA - SCOMMESSE CHIUSE PER ECCESSO DI RIBASSO – “LEGGO”: “NONOSTANTE LE SMENTITE, I CONTATTI TRA MENDES E LA ROMA PER CR7 CI SONO. RESTANO LE DIFFICOLTÀ LEGATE ALL’INGAGGIO DA 23 MILIONI” (E NON SONO DIFFICOLTA’ DA POCO. L’OPERAZIONE PER IL 37ENNE PORTOGHESE, NONOSTANTE IL DECRETO CRESCITA, PUO’ SCASSARE I CONTI NON PROPRIO IN ORDINE DEL CLUB GIALLOROSSO)