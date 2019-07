UOMO DI DANZA, UOMO DI SOSTANZA – LA NASCITA IN TRENO E LA MORTE SOGNANDO "MOBY DICK": IN MEZZO, RUDOLF NUREYEV – LA BIOGRAFIA DEL BALLERINO SCRITTA DA JULIE KAVANAGH (LA NAVE DI TESEO) - QUANDO IN AEROPORTO A PARIGI GLI DISSERO CHE NON POTEVA PIÙ FAR PARTE DELLA COMPAGNIA PER UNA NOTTATA DISSOLUTA. GLI ORDINARONO DI TORNARE A MOSCA, MA LUI… – VIDEO