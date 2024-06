CI VOLEVA MOURINHO PER DIRE CHE L’ITALIA E’ “SENZA TALENTO” E LE FAVORITE PER GLI EUROPEI SONO "PORTOGALLO, FRANCIA, INGHILTERRA, GERMANIA E SPAGNA" – POI LO “SPECIAL” SVELA IL BLUFF DEI FRIEDKIN: “LA ROMA NON GIOCA PER VINCERE IL TITOLO ANCHE SE DICEVANO IL CONTRARIO. IL FENERBAHCE? LOTTARE PER NON POTER PERDERE NEANCHE UN PUNTO MI MOTIVA”

Da gazzetta.it

jose mourinho

José Mourinho si trova allo Stadio Nazionale per assistere alla partita amichevole tra il suo Portogallo e la Croazia, futura avversaria dell'Italia nel gruppo B degli Europei di Germania 2024. Raggiunto da alcuni cronisti, ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti sulla Roma, sua ex squadra, e sulla nazionale azzurra.

"Sono qui per vedere Livakovic, il mio portiere, in azione. Sia Portogallo che Croazia sono due ottime squadre" ha precisato Mou. "Le favorite per gli Europei? Tutti la pensano come me. Portogallo, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna". E i campioni in carica? Secondo lo Special One, gli uomini di Spalletti non hanno ciò che serve per arrivare in fondo: "L'Italia non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora". Ha poi proseguito, parlando del suo approdo al Fenerbahçe senza risparmiare frecciatine alle sue ex squadre: "Mi mancava giocare per vincere, lottare per non poter perdere neanche un punto mi motiva: non era così né alla Roma - anche se dicevano il contrario - né al Tottenham".

jose mourinho

Come può migliorare la situazione dei turchi, quest'anno secondi in campionato dietro al Galatasaray di Mauro Icardi? "Internamente siamo una buona squadra, però per diventare campioni e fare bene in Europa bisogna intervenire sul mercato. Conosceremo il nome del presidente solamente domani ma tutti e tre i candidati hanno approvato il mio arrivo. Io e il direttore (Mario Branco) parliamo la stessa lingua, lui è un gran conoscitore del calcio turco". Mourinho, dopo le dichiarazioni al veleno, non ha potuto andarsene senza una battuta: "Ho già detto ai miei giocatori impegnati agli Europei che, anche dovessero arrivare in finale, il giorno dopo saranno a Istanbul per la preparazione".

mourinho gp arabia presentazione di jose mourinho al fenerbahce