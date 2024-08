8 ago 2024 21:53

CI VOLEVA VELASCO PER PORTARE L’ITALVOLLEY DONNE IN FINALE! LE AZZURRE DELLA PALLAVOLO SCHIANTANO LA TURCHIA 3-0: DOPO OTTO ANNI, L’ITALIA TORNERÀ A GIOCARE UNA FINALE OLIMPICA IN UNO SPORT DI SQUADRA GRAZIE ALLA NAZIONALE FEMMINILE DI PALLAVOLO, MAI ANDATA IN PASSATO OLTRE I QUARTI DI FINALE. DOMENICA SUPERSFIDA CON GLI STATI UNITI PER LA MEDAGLIA D’ORO. IL CT DELL’ITALVOLLEY DONNE JULIO VELASCO TORNA A GIOCARE UNA FINALE OLIMPICA DOPO 28 ANNI (NEL 1996 GLI AZZURRI PERSERO L'ORO CONTRO L’OLANDA)