CI VUOLE PIU’ FEDE - LA PELLEGRINI SOTTOTONO NEI 200 STILE LIBERO: ARRIVA QUINTA NELLA SUA BATTERIA E VOLA IN SEMIFINALE COL PENULTIMO TEMPO UTILE. PIU' CHE PARLARE DI PODIO, LA VERA IMPRESA, CRONOMETRO ALLA MANO, E’ ARRIVARE ALLA SUA QUINTA FINALE OLIMPICA CONSECUTIVA - LE PAROLE DELLA "DIVINA": “SARÀ UNA SCALATA. DOMATTINA BISOGNA CAMBIARE REGISTRO" - VIDEO

Federica Pellegrini arriva quinta nella sua batteria dei 200 metri in stile libero, la sua disciplina, col penultimo tempo utile e vola in semifinale. Già oro a Londra 2012, la pluricampionessa del mondo ora a Tokyo cerca il riscatto dopo il quarto posto a Rio 2016. Alla sua quinta olimpiade, l’atleta di 32 anni ora dovrà dare tutta sé stessa per riuscire nell’impresa. Una delle avversarie più temibile sarà l’americana Katie Ledecky, che ha già vinto 5 medaglie olimpiche nella sua carriera in diverse discipline.

