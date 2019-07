23 lug 2019 17:06

CIAK SI GIRA IN CASA TOTTI - “CHI” RIVELA CHE FRANCESCO E ILARY HANNO INIZIATO I LAVORI PER LA LORO SITCOM - PRIMI OSPITI EMMA MARRONE (MOLTO AMATA DAI FIGLI) E TEO MAMMUCARI (CHE CON LA BLASI HA CONDOTTO ‘LE IENE’) - AL MOMENTO NON C'È ANCORA UNA DATA DI MESSA IN ONDA PRECISA PER “CASA TOTTI” CHE DOVREBBE ANDARE SU 'MEDIASET' - IL VIDEO DELLA GAG CON IL PRETE IN CHIESA