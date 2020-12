CICCIO, CICCIUZZU, A SCHIFIO FINISCE! MENTRE TUTTO IL MONDO DEL CALCIO SI INCHINA ALLA DIREZIONE ARBITRALE DI MADAME FRAPPART IN CHAMPIONS, L’UNICA VOCE CONTRO SI ALZA DA SUBIACO ED E’ QUELLA DI CICCIO GRAZIANI: “TROPPA RIVERENZA E BENEVOLENZA. AVESSE ARBITRATO UNO COME ORSATO AVREBBE PRESO 5 IN PAGELLA PER NON AVER FISCHIATO DUE CALCI DI RIGORE..."

Alberto Mauro per il Messaggero

ciccio graziani

Si è presa la copertina senza segnare e ha incassato i complimenti di tutto il mondo del calcio, non solo in Italia.

Non male per un debutto, ma in fondo era solo questione di tempo. Stephanie Frappart, francese di Herblay, ha fatto la storia in una gelida serata all' Allianz Stadium, diventando la prima donna ad arbitrare una partita di Champions League. Tracciando un solco, come prima di lei Nicole Petignat (prima donna ad arbitrare la Coppa UEFA nel 2003), e Bibiana Steinhaus, primo arbitro in uno dei campionati top in Europa.

E conquistando critica e addetti ai lavori per una direzione di gara pulita di polso, ben accettata da tutti. Era solo una questione di tempo perché Stephanie, da quando ha iniziato ad arbitrare a 13 anni, è sempre stata considerata una predestinata, contagiata dalla febbre del calcio dal papà e dai due fratelli.

Classe 1983, internazionale FIFA dal 2009, giacchetta rosa e la tranquillità di una veterana, nella notte attesa da una vita. E conquistata passo dopo passo, a sgomitare in un mondo di uomini e pregiudizi.

Nel 2014 è la prima donna ad arbitrare in Ligue 2, poi in Ligue 1, si aggiudica la finale del campionato del mondo femminile nel 2019, sempre nello stesso anno arbitra la finale di Supercoppa Europea maschile tra Liverpool e Chelsea e quest' anno debutta nei gironi di Europa League. La sua carriera corre veloce come lei in campo (parametri fisici da atleta), sempre nel vivo dell' azione allo Stadium, ma mai ingombrante o protagonista: ha fischiato poco, il giusto. Un attimo di esitazione durante il sorteggio tra i capitani prima dell' inizio - rischia di dimenticare di salutare Bonucci -, ma rimedia col sorriso.

Poi sfoggia personalità da vendere sventolando il cartellino giallo in faccia a Bentancur dopo 10 minuti, meticolosa nel considerare non da rigore la trattenuta (comunque rischiosa) di Bonucci su Verbic o nella ripresa quando valuta la posizione di Morata, sul gol di Ronaldo. Promossa a pieni voti dai quotidiani sportivi del giorno dopo e dai protagonisti, in campo e fuori.

«I fatti sono i cambiamenti. #StephanieFrappart», il post su Instagram di Bonucci, sulla stessa linea l' ex Marchisio sui social: «Nel 2020 le lotte si combattono anche su un campo di calcio». Ieri sono arrivati i complimenti anche dalla società bianconera: «Orgogliosi di aver ospitato allo stadium la prima dell' arbitro Frappart.

L' unico controcorrente è Ciccio Graziani. «Troppa riverenza e benevolenza. Frappart ha fatto la storia e meritatamente, mi auguro sia l' inizio di un percorso, però da parte dei calciatori c' è stata riverenza e benevolenza dalla critica; avesse arbitrato Orsato avrebbe preso 5 per non aver fischiato due calci di rigore».

