IL CIELO NON È AZZURRO SOPRA VARSAVIA - DOPO FABIO CANNAVARO, ANCHE ANDREA PIRLO HA RIFIUTATO LA PANCHINA DELLA NAZIONALE POLACCA – ENTRAMBI I CAMPIONI DEL MONDO SAREBBERO INTENZIONATI AD ALLENARE UN CLUB: PIRLO È STATO ACCOSTATO AL GENOA E AL BENFICA – LA POLONIA DUNQUE SI ORIENTERÀ PER UNA SOLUZIONE INTERNA: I FAVORITI SONO…

ANDREA PIRLO

Da www.ilnapolista.it

Dopo il no di Fabio Cannavaro alla panchina della Nazionale polacca, è in arrivo anche il no di Andrea Pirlo. La Gazzetta scrive:

fabio cannavaro 6

“Così Cannavaro, l’ex c.t. ad interim della Cina, ha declinato la proposta, dopo un contatto telefonico col presidente polacco. E lo stesso pare stia per fare Pirlo. Entrambi gli ex azzurri sono più orientati a cercare un futuro in un club. Pirlo è già stato accostato al Genoa prima della scelta Shevchenko e di recente si è parlato di lui come ipotesi a Lisbona per il Benfica, che ha perso Jorge Jesus dimissionario, ma poi ha confermato per questa stagione l’ex assistente Nelson Verissimo”.

lewandowski polonia

La Polonia dunque si orienterà per una soluzione interna: restano in gioco Adam Navalka e Jerzy Brzeczek.

polonia slovacchia euro 2020 gol linetty polonia slovacchia euro 2020 polonia spagna