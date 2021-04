CILICIO GIALLOROSSO - LA SENATRICE BINETTI TIFOSA ROMANISTA HA LA RICETTA PER RECUPERARE LA CLAMOROSA SCONFITTA PER 6-2 CONTRO IL MANCHESTER UTD E ANDARE IN FINALE: ECCO QUALE – POI SQUADERNA LA SUA TEORIA SULLA SCONFITTA DELL’OLD TRAFFORD: “ABBIAMO PERSO PER LA SINDROME DELLA PROFEZIA OSCURA. COME SE AVESSERO DENTRO DI LORO UN MOSTRO…” (PIU' CHE FONSECA, SERVE UN ESORCISTA!)

Da Un Giorno da Pecora

La ricetta per consentire alla Roma di arrivare in finale di Europa League? Un mantra da ripetere ossessivamente con un mental coach. Questo almeno secondo la senatrice Udc Paola Binetti, che oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha spiegato come la squadra giallorossa potrebbe recuperare la clamorosa sconfitta per 6-2 contro il Manchester UTD, ieri all'Old Trafford.

“La Roma deve fare 4 gol al ritorno, e ce la può fare. Serve che però qualcuno glielo faccia capire, ripetendolo come un mantra”. Si spieghi meglio. “Ai calciatori devono dire in continuazione: ce la potete fare, ce la farete, se loro ne hanno fatti 6 voi ne potete fare 4. Per farlo serve un coach mentale da affiancare a Fonseca.

Ce la possono fare, ci devono solo credere, devono ripetersi ''tu puoi, non ti scoraggiare, se loro fanno 1 gol tu ne puoi fare 2'”. Come mai la squadra allenata da Fonseca ha subito una debacle così dura? “Aveva la sindrome della profezia oscura dai tempi della sconfitta per 7-1 con la stessa squadra, come se avessero dentro di loro un mostro che ripeteva 'stavolta non succederà, stavolta non succederà' e invece poi quello che temevi si materializza”, ha spiegato la senatrice alla trasmissione di Radio1.

PAOLA BINETTI