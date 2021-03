PER LIBERARSI DI CASALEGGIO, GRILLO E CONTE DEVONO UCCIDERE IL MOVIMENTO CINQUESTELLE E CREARE UN NUOVO PARTITO, CON UNA NUOVA ASSOCAZIONE ALLE SPALLE - LA PIATTAFORMA PER IL VOTO ONLINE ANDRA' COSTRUITA DA ZERO E SARA' LEGATA AL PARTITO E NON A UNA SOCIETA' DI SERVIZI (MA CI VORRANNO ALMENO TRE MESI E 400 MILA EURO) - L'IPOTESI DI UN TOUR DI CONTE IN TUTTA ITALIA, DA FAR PARTIRE IN ESTATE, PER LANCIARE LA CAMPAGNA DI ISCRIZIONI…