CIRO, BOMBER D’EUROPA: DA NOVEMBRE AD OGGI NEI PRINCIPALI CAMPIONATI DEL VECCHIO CONTINENTE NESSUNO SEGNA COME IMMOBILE. IL CENTRAVANTI LAZIALE HA SEGNATO IN 11 INCONTRI. IL CECCHINO LEWANDOWSKI, SECONDO, SI È FERMATO A 10. LA SFIDA CON IL BOMBER DEL BAYERN A DISTANZA ASPETTANDO LA CHAMPIONS - LA SPECIALE CLASSIFICA DEI MIGLIORI MARCATORI D’EUROPA LA COMANDA "LEWA" CON 23 GOL IN BUNDESLIGA. CIRO INSEGUE CON 13 IN SERIE A…

Foto di Ferdinando Mezzelani per dagospia.com

Da www.corrieredellosport.it

lazio vs sassuolo foto mezzelani gmt007

Vince ancora la Lazio e il gol decisivo, pure questa volta, lo segna Immobile. Sassuolo battuto 2-1 grazie alla rete di Re Ciro: da novembre 2020, per 11 partite di campionato, è andato a segno. Nei maggiori campionati europei nessuno come lui. Giusto per fare un nome, Robert Lewandowski, è a 10. La sfida tra loro due diventa incandescente aspettando la Champions League.

lazio vs sassuolo foto mezzelani gmt006

La Lazio ospiterà il Bayern Monaco il prossimo 23 febbraio: in palio l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Sarà anche Immobile contro Lewandowski, una sfida che si è infiammata già l’anno scorso, a distanza, per la Scarpa d’Oro poi vinta dal bomber biancoceleste. Trentasei i gol dell’italiano, 34 quelli del polacco.

Quest’anno la punta del Bayern sembra inarrestabile: la speciale classifica dei migliori marcatori d’Europa la comanda lui con 23 gol in Bundesliga. Ciro insegue con 13 in Serie A. Tradotto: 46 punti contro 26, ma il conto resta aperto. L’appuntamento è per il 23 febbraio, primo incontro d’andata degli ottavi di Champions League. In Coppa 4 presenze e 3 gol per Lewandowski, 4 presenze e 5 gol per Immobile. Pronti alle scintille.

ferdinando mezzelani

lazio vs sassuolo foto mezzelani gmt001 esultanza ciro immobile foto mezzelani gmt024 ciro immobile foto mezzelani gmt016 ciro immobile foto mezzelani gmt013 ciro immobile foto mezzelani gmt014 ciro immobile foto mezzelani gmt017 2 ciro immobile foto mezzelani gmt017 esultanza ciro immobile foto mezzelani gmt023 esultanza ciro immobile foto mezzelani gmt011 esultanza ciro immobile foto mezzelani gmt019 lazio vs sassuolo foto mezzelani gmt002