LA CLAMOROSA FUGA DI BECKHAM - "È SCAPPATO NEGLI USA", DALL'INGHILTERRA PIOVONO ACCUSE NEI CONFRONTI DELL'EX PALLONARO E DELLA SUA FAMIGLIA: AVREBBERO RAGGIRATO LE LIMITAZIONI ANTI-COVID PER TRASCORRERE IL CAPODANNO A MIAMI NELLA VILLA DEI FUTURI CONSUOCERI - FONTI VICINE AI BECKHAM INSISTONO NEL DIRE CHE DAVID SI TROVEREBBE IN VIAGGIO PER LAVORO, PER SEGUIRE GLI INTERESSI DELL'INTER MIAMI, SQUADRA DI CUI È CO-PROPRIETARIO…

Una fuga che avrebbe del clamoroso, quella che i media britannici attribuiscono a David e Victoria Beckham. Secondo il Daily Mail, tutta la famiglia sarebbe volata a Miami in gran segreto per festeggiare il Capodanno, senza rispettare così le rigide regole di blocco in vigore nel Regno Unito. Per raggirare il lockdown, i Beckham avrebbero scelto il il giorno di Natale e un aereo privato, così da evitare di infrangere apertamente le nuove restrizioni anti-Covid imposte dal premier Boris Johnson.

Capodanno nella villa da 30 milioni

I Beckham - insieme ai figli Brooklyn, 21 anni, Romeo, 18, Cruz, 15 e Harper, 9 - hanno trascorso l'inizio del nuovo anno nella villa di famiglia della fidanzata del figlio maggiore, Nicola Peltz, a Miami. Una magione da oltre 30 milioni di euro di proprietà di Nelson Peltz, uomo d'affari statunitense e padre della futura sposa. Brooklyn e Nicola si sposeranno il prossimo anno.

Beckham al lavoro con l'Inter Miami

Fonti vicine ai Beckham insistono nel dire che la coppia non ha fatto nulla di male in quanto David si troverebbe in viaggio per lavoro, per seguire gli interessi dell'Inter Miami, squadra di cui è co-proprietario e che di recente ha perso una battaglia legale contro l'Inter. Un amico di famiglia ha detto al Sun: "David e Victoria avevano programmato questo viaggio da mesi. Lui doveva essere a Miami a gennaio, prima dell'inizio del campionato MLS, e sta aiutando a trovare nuovi giocatori".

