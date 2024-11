CLAMOROSO: ALCARAZ E’ FUORI DALLE FINALS! ZVEREV LO DEMOLISCE IN DUE SET E VOLA IN SEMIFINALE: AFFRONTERA’ FRITZ - IL TEDESCO IN GRANDE STATO DI FORMA CHIUDE AL PRIMO POSTO IL GIRONE BATTENDO LO SPAGNOLO 7-6 6-4 E SI CANDIDA A DIVENTARE L’ANTI-SINNER. A RUUD BASTERÀ UN SET STASERA CONTRO RUBLEV (O SETTE GAME) PER PASSARE E SFIDARE L'AZZURRO - FOTO BY MEZZELANI + VIDEO

Alexander Zverev bosse fort pour rattraper son retard sur Alcaraz et Sinner mais il n'a vraiment aucune marge sur eux. Etre aussi solide et gagner "seulement" 7-6, 6-4 contre cet Alcaraz, loin de son meilleur niveau, n'est pas forcément très rassurant.pic.twitter.com/EYTN6DdVBM — Tennis Legend (@TennisLegende) November 15, 2024

Marco Iaria per gazzetta.it - Estratti

carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1193

Sì, è Alexander Zverev l’anti-Sinner qui a Torino. E non solo perché batte Carlos Alcaraz per 7-6 (5) 6-4, lo butta fuori dal torneo e si qualifica da primo classificato del girone Newcombe a punteggio pieno, senza cedere nemmeno un set. Il tedesco, approdato alle Finals da numero 2 del mondo, è in stato di grazia. L’ha dimostrato oggi nel match più bello sinora all’Inalpi Arena, per il modo in cui ha giocato e per la personalità con cui ha domato Alcaraz, che ha finito per discutere animatamente con coach Ferrero per l’incapacità di trovare le giuste contromisure.

alexander zverev foto mezzelani gmt 1168

Ottava vittoria consecutiva nel circuito, dopo il trionfo a Parigi-Bercy, per Zverev che domani in semifinale sfiderà Fritz. L’avversario di Sinner si conoscerà solo stasera. A Casper Ruud basterà vincere un set (o sette game) contro Andrey Rublev per qualificarsi. In caso di vittoria per 2-0 del russo sul norvegese, bisognerà guardare al quoziente game tra Ruud e Rublev: Alcaraz è clamorosamente fuori dal torneo.

ferdinando mezzelani carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1183 alexander zverev foto mezzelani gmt 1167 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1187 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1181 alexander zverev foto mezzelani gmt 1164 alexander zverev foto mezzelani gmt 1165 alexander zverev foto mezzelani gmt 1169 alexander zverev foto mezzelani gmt 1163 alexander zverev foto mezzelani gmt 1166 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1186 alexander zverev foto mezzelani gmt 1157 alexander zverev foto mezzelani gmt 1162 alexander zverev foto mezzelani gmt 1158 alexander zverev foto mezzelani gmt 1159 alexander zverev foto mezzelani gmt 1153 alexander zverev foto mezzelani gmt 1156 alexander zverev foto mezzelani gmt 1154 alexander zverev foto mezzelani gmt 1151 alexander zverev foto mezzelani gmt 1152 alexander zverev foto mezzelani gmt 1160 alexander zverev foto mezzelani gmt 1150 alexander zverev foto mezzelani gmt 1161 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1194 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1192 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1196 alexander zverev foto mezzelani gmt 1149 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1195 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1179 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1173 alexander zverev foto mezzelani gmt 1148 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1174 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1175 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1178 alexander zverev foto mezzelani gmt 1147 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1182 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1185 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1191 alexander zverev foto mezzelani gmt 1146 alexander zverev foto mezzelani gmt 1145 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1180 alexander zverev foto mezzelani gmt 1144 alexander zverev foto mezzelani gmt 1143 alexander zverev foto mezzelani gmt 1142 alexander zverev foto mezzelani gmt 1139 alexander zverev foto mezzelani gmt 1141 alexander zverev foto mezzelani gmt 1140 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1170 alexander zverev foto mezzelani gmt 1138 carlos alcaraz foto mezzelani gmt 1184

carlos alcaraz foto mezzelani gmt381 carlos alcaraz foto mezzelani gmt378 carlos alcaraz foto mezzelani gmt382 carlos alcaraz foto mezzelani gmt379 carlos alcaraz foto mezzelani gmt377 alcaraz zverev