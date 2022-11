28 nov 2022 10:56

CLAMOROSO! IL CAMERUN HA ESCLUSO ONANA PER MOTIVI DISCIPLINARI – IL PROVVEDIMENTO DELLA FEDERAZIONE DOPO CHE IL PORTIERE DELL’INTER HA LITIGATO CON L’ALLENATORE SONG – AL SUO POSTO, OGGI IN PORTA, CI SARÀ EPASSY – NON È CHIARO SE LA DECISIONE È VALIDA SOLO PER LA PARTITA CONTRO LA SERBIA O PER L'INTERO MONDIALE