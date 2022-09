andrea ranocchia

L’avventura di Andrea Ranocchia al Monza è arrivata al capolinea. A sorpresa, il club brianzolo ha annunciato sui social di aver rescisso il contratto con il centrale. Una decisione consensuale, scrive il Monza, che arriva con netto anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

“AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.AC Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro”.

Ranocchia era ancora alle prese con la distorsione alla caviglia con frattura composta del perone rimediate durante la partita di campionato col Napoli, un mese fa. "AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna."

Ha destato sorpresa la scelta di Andrea Ranocchia, che in queste ore ha discusso e ottenuto dalla società l'addio alla società biancorossa: una scelta personale, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, che il giocatore ha preso alla luce del grave infortunio al perone che con ogni probabilità ha messo fine alla sua stagione.

INTER, RANOCCHIA: 'SPERAVO DI FINIRE IN MODO DIVERSO. RINGRAZIO LA CURVA'

Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato a Dazn dopo la vittoria con la Sampdoria che non è bastata per lo scudetto: "Speravo di finire in maniera diversa qui, per tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno è stato un peccato. Il calcio è questo, non va sempre come uno vuole. Ringrazio i ragazzi della curva che mi sono stati vicini, sono contento di quello che ho fatto e va bene così".

I TIFOSI CONTRO RANOCCHIA, SPALLETTI RISPONDE: "NON ROMPETE I C..."

Alcuni tifosi dalle tribune di Riscone di Brunico durante l'allenamento dell'Inter offendono il difensore; l'allenatore nerazzurro non ci sta e va a muso duro a parlare con i contestatori: "Se dovete fare così, è meglio che vi levate dai c..."

