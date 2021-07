CLAMOROSO! – GIORGIO CHIELLINI, EROE DELLA NAZIONALE AGLI EUROPEI, È ANCORA DISOCCUPATO: NON HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO CON LA JUVE E DAL 30 GIUGNO È A TUTTI GLI EFFETTI SENZA SQUADRA – LA DIRIGENZA BIANCONERA NON LO HA MAI CHIAMATO PER COMINCIARE A DISCUTERE IL NUOVO ACCORDO. NEMMENO UNO SQUILLO, ANCHE SOLO PER RASSICURARLO CHE ANDRÀ TUTTO A POSTO

Stefano Agresti per il “Corriere della Sera”

GIORGIO CHIELLINI

Quando ha alzato la coppa al cielo, nella notte di Wembley, l'Italia è impazzita di gioia: il gladiatore Chiellini, capitano della brigata Mancini, era l'eroe di tutti. A distanza di quasi due settimane, non è cambiato nulla: Giorgio continua a essere ammirato ovunque e, nello stesso tempo, continua a essere disoccupato. Non ha firmato il nuovo contratto con la Juve, dal 30 giugno è a tutti gli effetti senza squadra.

murale chiellini saka

È in bianconero dal 2005 e ovviamente non gli era mai capitato nulla di simile. Alla soglia dei 37 anni - li compirà alla vigilia di Ferragosto - sta trascorrendo le sue vacanze sereno, ma non può fare a meno di chiedersi: perché? Il problema non è il contratto, ma il telefono.

Chiellini, campione d'Europa a spasso, non è mai stato chiamato dalla Juve per cominciare a discutere il nuovo accordo, né è stato contattato il suo procuratore, Davide Lippi, uno che a Torino conoscono bene per mille motivi e con il quale hanno un buon rapporto. Nemmeno uno squillo, giusto per dire: quando torni a casa ne parliamo, vedrai che va tutto a posto.

meme su chiellini

Solo qualche giorno fa, Lippi jr pubblicamente dichiarava: «Dopo quanto abbiamo visto all'Europeo, è folle anche solo pensare a Giorgio lontano dal campo. Ma in Italia per lui non ci sarà mai un'altra squadra oltre a quella bianconera». I messaggi sono chiari: Chiellini continuerà a giocare, se possibile nella Juve, in alternativa all'estero. Chiellini tornerà a Torino all'inizio della settimana, lunedì o al più tardi martedì.

allegri chiellini

Da quel momento ci saranno altri cinque o sei giorni prima che debba cominciare la preparazione. Sarà allora, presumibilmente, che la Juve lo contatterà per discutere del suo futuro. Il difensore non avrà pretese esose, è difficile immaginare che possa nascere un problema per trovare l'accordo economico. La questione da dibattere con attenzione e nel dettaglio riguarderà le prospettive del capitano azzurro all'interno del mondo Juve.

Meme su Chiellini Saka

Quanto credono la società e Allegri alla possibilità che sia protagonista e leader anche nella prossima stagione? Il rapporto tra Chiellini e l'allenatore è eccellente, però Max è anche noto per avere chiuso la carriera di campioni celebrati, da Inzaghi al Milan a Marchisio alla Juve, sfidando l'impopolarità.

Chiellini chiederà la possibilità di giocarsi il posto alla pari con i compagni e, guardando oltre, di rimanere alla Juve come calciatore anche per la stagione successiva, ovviamente se il campo dimostrerà che è ancora in condizione di competere ai livelli più alti. Dopo il trionfo di Wembley vuole provare a resistere fino ai Mondiali in Qatar, in programma tra sedici mesi. Quello che qualche settimana fa era un sogno, adesso è un obiettivo.

