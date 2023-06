5 giu 2023 23:10

CLAMOROSO RIBALTONE IN CASA MILAN: VIA MALDINI E MASSARA (CHE IN DUE STAGIONI AVEVANO PORTATO I ROSSONERI A UNO SCUDETTO E A UNA SEMIFINALE DI CHAMPIONS) - LA DECISIONE A POCHE ORE DA UN VERTICE IN CUI ERANO VOLATI GLI STRACCI CON IL PATRON GERRY CARDINALE CHE HA ACCUSATO L'AREA TECNICA DI AVER SPESO MALE I SOLDI RIMARCANDO I FLOP DE KETELAERE E ORIGI - MALDINI CONTINUAVA A CHIEDERE LA POSSIBILITÀ DI AGIRE CON UN BUDGET PIÙ AMPIO. ECCO CHI PRENDERA’ IL POSTO DI MALDINI E MASSARA - LA SQUADRA E' IN RIVOLTA...