IL CLAMOROSO VIDEO IN CUI L’EX SUOCERA TAPPA LA BOCCA DI SHAKIRA! LA FURIOSA LITE IN STRADA TRA LA MADRE DI PIQUÉ E LA CANTANTE (DAVANTI ALL’EX DIFENSORE DEL BARCELLONA CHE NON FA NULLA PER DIFENDERE LA MADRE DEI SUOI FIGLI): "DEVI STARE ZITTA!". LE URLA FANNO TREMARE I PASSANTI - I FAN DI SHAKIRA ATTACCANO PIQUÈ PER L’ATTEGGIAMENTO PILATESCO - "SEI USCITA TROPPO TARDI DA QUELL'INFERNO" – VIDEO