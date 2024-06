COI SERBI NON SI SCHERZA: SE NON È CALCIO...SO' PUGNI - IL PORTIERE DELLA SERBIA, VANJA MILINKOVIC-SAVIC, È RIMASTO COINVOLTO IN UNA RISSA IN UN PUB DI MONACO LA SERA PRIMA DELLA DI SERBIA-DANIMARCA - LO SCAZZO SAREBBE AVVENUTO DOPO CHE UN TIFOSO LO HA RIMPROVERATO PERCHÉ STAVA BEVENDO PRIMA DI UNA PARTITA COSÌ IMPORTANTE PER LA NAZIONALE SERBA (È FINITA 0-0, CON LA SERBIA CHE È STATA ELIMINATA DA EURO2024) - IL TITOLARE DEL BAR HA DATO UN'ALTRA VERSIONE: IL CALCIATORE DEL TORINO AVREBBE AVUTO UNA DISCUSSIONE CON...

Estratto dell'articolo di Maria Strada per www.corriere.it

«Non ci sono fallimenti e débâcle. È una débâcle se perdi sette a zero, se ti ubriachi ad Augusta e Monaco, se litighi in allenamento... Sono queste le cose da tenere in conto e quelle che bruciano». Quando martedì sera la Serbia, eliminata da Euro 2024 dopo lo 0-0 con la Danimarca che l'ha lasciata ultima nel girone, è rientrata a Belgrado, il c.t. Dragan Stojkovic ha lanciato un messaggio enigmatico ai giornalisti […]

Il Telegraf ha scoperto che uno dei portieri, Vanja Milinkovic-Savic, ha trascorso una delle serate precedenti alla partita — che Stojkovic aveva concesso libera ai suoi — in un bar di Monaco di Baviera dove spesso si radunano i serbi anche per ascoltare musica del loro Paese. E che avrebbe avuto un alterco con un tifoso che lo rimproverava proprio per questo, ricevendo in cambio un pugno al viso.

Qui le tesi si fanno contrastanti. Il proprietario del locale ha confermato che il portiere, tesserato per il Torino, era presente sì, ma che aveva avuto una discussione con le guardie di sicurezza che non volevano farlo entrare a causa dell'abbigliamento (il 27enne avrebbe avuto indosso i pantaloncini della squadra). […] Sta di fatto che Milinkovic-Savic, titolare stabile durante la fase di qualificazione agli Europei, a Germania 2024 ha perso il posto in favore di Predrag Rajkovic del Maiorca, e che non ha giocato nemmeno un minuto.

