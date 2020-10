COL DITO, ORGASMO GARANTITO - CON CHI CE L’AVEVA DAVIDE CALABRIA? CON UN TIFOSO O CON UN AVVERSARIO? PER IL DITO MEDIO ESIBITO A FINE PARTITA L’ESTERNO DEL MILAN RISCHIA LA SQUALIFICA - DA CAPELLO A DELIO ROSSI, DA CR7 A HIGUAIN, TUTTI I PRECEDENTI DEL DITO MEDIO SU UN CAMPO DI CALCIO- IL GESTO DELL’OMBRELLO DI MASSIMO MORATTI

Da liberoquotidiano.it

calabria dito medio

Dopo la gioia sfrenata, il rischio squalifica per Davide Calabria. Il terzino del Milan, alla fine del derby vinto 2-1 contro l'Inter sabato sera, è stato pizzicato mentre ha mostrato il dito medio a qualcuno non identificato: uno dei 1.000 tifosi presenti a San Siro, o un avversario con cui magari c'era stato qualche screzio in partita?

Ora la palla passerà al giudice sportivo, che domani potrebbe valutar e la condotta del giovane difensore rossonero. Se i membri della Procura Federale o i componenti della terna arbitrale hanno segnalato il gesto nei loro referti, per Calabria arriverà una squalifica. Viceversa, se sarà passato inosservato Calabria si salverà in quanto non trattandosi di condotta violenta per lui non varrebbe la prova tv.

fabio capello dito medio delio rossi dito medio calabria higuain dito medio moratti gesto dell'ombrello