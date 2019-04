COLPI DI QATAR SUL CALCIO ITALIANO – SECONDO ‘MF-MILANO FINANZA’ IL PAESE DEL GOLFO PERSICO PUNTA LA SERIE A: ROMA E MILAN NEL MIRINO – CON IL CLUB GIALLOROSSO C’E’ GIA’ UNA RICCHISSIMA SPONSORIZZAZIONE E BALLA IL PROGETTO STADIO MA L’INTERESSE NON PARE MOLTO GRADITO IN VATICANO – CLAMOROSA INDISCREZIONE DAI FRANCESI DI ‘TELEFOOT’: “PER MOURINHO E’ SFIDA TRA INTER E ROMA". LA PRIMA SCELTA DI MAROTTA E’ CONTE. MENTRE PALLOTTA…”

Da www.calcioefinanza.it

Il Qatar mette nel mirino la Serie A e la sponsorizzazione della Roma tramite Qatar Airways potrebbe avere un seguito. Secondo quanto riportato da Luciano Mondellini sulle pagine di Mf-Milano Finanza, infatti, nel Paese del Golfo Persico sarebbe cresciuto l’interesse per entrare nell’azionariato di un club italiano, con i dossier di due club seguiti da vicino, ovverosia Roma e Milan. In casa giallorossa il tema stadio rimane al centro: in caso di ulteriori ritardi a livello burocratico, non è da escludere che Pallotta possa decidere di passare la mano se arrivasse un’offerta importante.

E l’emirato, che già controlla il PSG tramite la Qatar Investment Authority, metterebbe le mani su un altro club di una delle città più conosciute al mondo: tuttavia, già ai tempi della sponsorizzazione di Qatar Airways, l’interesse qatariota per il mondo capitolino non era stato molto gradito in Vaticano.

juve united mourinho 2

Proprio per questo resta allo studio anche il dossier relativo al Milan. Elliott e la famiglia Singer hanno garantito investimenti per il club rossonero, ma si tratta pur sempre di un fondo che non fa del suo core business la gestione diretta di aziende, ma anzi è un soggetto che solitamete acquista per rivendere. Per questo, una volta sistemati i conti anche con il lavoro dell’ex Arsenal Ivan Gazidis e magari con progetto per lo stadio già approvato, Elliott potrebbe anche decidere di lasciare il club nelle mani qatariote.

«MOURINHO VUOLE L’ITALIA, È SFIDA TRA ROMA E INTER»

Da www.corrieredellosport.it

José Mourinho, libero dopo l'esonero dello scorso dicembre al Manchester United, vuole tornare in Italia e Inter e Roma potrebbero essere le candidate. È l'indiscrezione che arriva dai francesi di "Telefoot", secondo i quali ci sarebbero già in corso dei contatti con le due società. Nel caso dei nerazzurri si tratterebbe di un ritorno dopo il biennio culminato nel triplete del 2010.

Ma mentre Mourinho sarebbe la prima opzione per Suning, l'ad Marotta preferirebbe la soluzione Antonio Conte. Per quanto riguarda la Roma, Pallotta avrebbe già cominciato a raccogliere informazioni e vorrebbe fare di Mourinho il simbolo di un nuovo progetto sportivo che rilanci le ambizioni giallorosse ma molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla Champions. In ribasso, invece, le quotazioni di Lione e Bayern Monaco, accostati nelle scorse settimane al tecnico portoghese. (In collaborazione con Italpress)

