COLPO GROSSO DELLA JUVE! VLAHOVIC-MCKENNIE SCHIANTANO IL CITY CHE CHIUDE COL 69% DI (INUTILE) POSSESSO PALLA. GUARDIOLA, SEMPRE PIU’ IN CRISI, RISCHIA L’ELIMINAZIONE – I BIANCONERI METTONO UNA SERIE IPOTECA ALMENO SUI PLAY-OFF E TORNANO A PUNTARE AD UN POSTO TRA LE PRIME OTTO DI CHAMPIONS - QUARTA VITTORIA DI FILA PER IL MILAN CHE PERDE MORATA E LOFTUS CHEEK. DECISIVO L’INGRESSO DI CAMARDA CHE COLPISCE LA TRAVERSA NELL’AZIONE CHE PORTA ALLA RETE DI ABRAHAM…

Estratti da gazzetta.it

juventus city

Gran vittoria della Juve, che nella sesta giornata della fase campionato di Champions League batte il Manchester City per 2-0 (gol di Vlahovic e McKennie), si rilancia in Europa e manda in crisi gli inglesi, capaci di vincere appena una partita nelle ultime 10. Motta ripresenta Yildiz dal 1', Guardiola, dopo 3 esclusioni consecutive, ridà fiducia al brasiliano Ederson in porta.

Nonostante punte del 70% di possesso palla per i Citizens, la prima occasione (20') è per la Juve, con un gran tiro a giro da sinistra di Yildiz che sfiora il palo alla sinistra del portiere del City. Ma il grande protagonista del primo tempo è Di Gregorio, che, a 6 minuti dall'intervallo, ipnotizza Haaland, servito perfettamente in profondità da De Bruyne, con un grandissimo riflesso in uscita.

guardiola juventus city

Nella ripresa, i bianconeri sono più determinati e, dopo 8 minuti, passano: Gatti, dopo un gran recupero, impegna Ederson, il pallone finisce a sinistra da Yildiz, che crossa sul secondo palo e trova la zuccata di Vlahovic, che l'incerto portiere brasiliano non riesce a respingere prima della linea.

La reazione del City è veemente, ma il fortino bianconero resiste. Al 68' è ancora Di Gregorio a salvare la sua porta con un gran volo sulla conclusione da fuori di Gundogan. E al 74' ecco arrivare l'apoteosi: ripartenza micidiale sull'asse Vlahovic-Weah e volée di McKennie a battere di nuovo Ederson. La squadra di Thiago Motta sale così a quota 11 punti e ottiene la quasi certezza di disputare almeno i playoff. Per quella di Guardiola, ferma a 8, invece, l'incubo eliminazione si fa più concreto.

MILAN-STELLA ROSSA 2-1

Da sportmediaset.mediaset.it

Il Milan ha battuto 2-1 la Stella Rossa nella sesta giornata della fase campionato di Champions League, infilando la quarta vittoria consecutiva nella competizione e salendo a 12 punti. A San Siro, dopo la traversa del giovane Maksimovic per gli ospiti, il Diavolo ha perso prima Loftus-Cheek e poi Morata per infortunio, riuscendo però a sbloccare il match al 42' con un grande gol di Leao su assist di Fofana.

milan stella rossa

Nella ripresa il Milan ha subito il ritorno della Stella Rossa, incassando la rete del pareggio dell'ex Torino Radonjic al 67' ma trovando la zampata decisiva con Abraham a tre minuti dalla fine dopo la traversa di Camarda.