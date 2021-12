30 dic 2021 18:51

COLPO ALLA “CATALANA” PER LA JUVE - I BIANCONERI AVREBBERO RAGGIUNTO UN ACCORDO DI MASSIMA PER IL TRASFERIMENTO DI OUSMANE DEMBELE’ DAL BARCELLONA – L’ATTACCANTE FRANCESE È IN SCADENZA DI CONTRATTO E AVREBBE RIFIUTATO LE PROPOSTE DEI “BLAUGRANA”. POTREBBE LIBERARSI A ZERO IL PROSSIMO GIUGNO - QUEST’ANNO DEMBELE’ È SCESO IN CAMPO SOLO CINQUE VOLTE, SALTANDO L’INIZIO DEL CAMPIONATO PER UN INFORTUNIO AL GINOCCHIO, REALIZZANDO DUE ASSIST (SAI CHE ACQUISTONE)