Da sport.sky.it

Un volto nuovo entra ufficialmente nella squadra di Sky Sport. Sandro Piccinini, giornalista, commentatore e volto molto amato da pubblico sarà da quest'anno ospite fisso del programma condotto da Fabio Caressa che ogni domenica chiude la giornata di Serie A. “Sky Calcio Club”, diventato ormai un “grande classico” –con e senza giacca- della programmazione di Sky Sport, si arricchisce dunque con l’arrivo di Piccinini, che andrà a completare un “cast” confermatissimo, a partire da Stefano De Grandis e Dalila Setti.

"Sandro ci è venuto a trovare l'anno scorso- spiega Caressa- al Club, era stato un inedito, invece adesso diventerà un regola bellissima per la nostra squadra. E' il nostro nuovo tesserato". Piccinini è già nel clima del "senza giacca". "Per me è una grande emozione entrare in questa nuova squadra, dove ritrovo tanti amici. Sky in passato per me è sempre stata una stimolante concorrenza. Aggiungo che mi fa piacere ripartire da Fabio perchè il mio ruolo di opinionista e commentatore l'ho iniziato a Teleroma 56, insieme a Michele Plastino. Proprio la stessa emittente dove ha iniziato Fabio: un intreccio pazzesco che per me significa tanto. Un'emozione in più".

Primo appuntamento da non perdere domenica 20 settembre dalle 22.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. Sarà un'annata eccezionale!

