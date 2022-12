COLPO DI "CROAZIA” – MODRIC E COMPAGNI VINCONO PER 2-1 CONTRO IL MAROCCO E CHIUDONO IL MONDIALE AL TERZO POSTO- A SEGNO PER I CROATI GVARDIOL E UN GRANDE GOL DI ORSIC, MENTRE PER I MAROCCHINI SEGNA DARI – FINISCE IL CICLO DELLA "GENERAZIONE D'ORO" DI MODRIC E PERISIC - GRANDI PARATE LIVAKOVIC CHE SI CONFERMA UNO DEI MIGLIORI PORTIERI DEL MONDIALE..

La finale per il terzo posto di Qatar 2022 si conclude con la vittoria della Croazia, che batte il Marocco per 2-1 con le reti di Gvardiol e Orsic. Inutile il momentaneo pareggio di Dari.

LA PARTITA

Subito brivido iniziale per Bounou che per poco non si fa autogol nell’intento di girare velocemente la palla. Fuochi d’artificio in avvio: due punizioni di Modric e Ziyech originano in rapida successione il vantaggio di Gvardiol su torre di Perisic e il pareggio dell’altro centrale Dari dopo la deviazione di Majer. Meglio la Croazia nel complesso, con Bounou che deve sporcarsi i guanti senza strafare prima su Kramaric e poi su Modric.

Sutalo stoppa una bella triangolazione che aveva messo Boufal in condizione di tirare, poi Orsic, anonimo fin lì, si inventa un "tiraggiro" alla Insigne – pardon, alla Del Piero – che non lascia scampo al portiere. Lo stesso Orsic in avvio di ripresa sfiora la doppietta, decisiva la deviazione di El Yamiq sul suo tiro. I due allenatori provano a metter mano agli schieramenti, ma Regragui dopo i due difensori titolari perde anche le due riserve, El Yamiq e Dari.

Il Marocco chiude con Amrabat e Bennoun al centro del reparto. Gvardiol chiede un rigore per un contatto con il centrocampista della Fiorentina, poi Livakovic para in uscita su En-Nesyri. Finisce così, la Croazia centra il secondo podio consecutivo, terzo negli ultimi 20 anni con quello del 2002.

