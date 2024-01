COME E' ANDATO IL PRIMO ANNO DI CRISTIANO RONALDO IN ARABIA? HA INCASSATO 200 MILIONI MA HA CHIUSO IL RAPPORTO CON JORGE MENDES - IL SUO STORICO PROCURATORE VOLEVA TENERLO ANCORA IN EUROPA MA CR7 HA SCELTO I PETROL-DOLLARI - IL SUO TRASFERIMENTO HA APERTO LE PORTE DELL'ARABIA SAUDITA AI TOP CALCIATORI E MESSO UN CAMPIONATO MODESTO AL CENTRO DELL'ATTENZIONE MONDIALE - IL RAPPORTO CON BIN SALMAN CHE LO CONSIDERA UN ASSET DI STATO...

Estratto dell'articolo di Matteo Pinci per "la Repubblica"

Dicono che un anno fa, sotto l’albero, il suo unico pensiero fosse il Mondiale. Messi lo aveva appena vinto, lui era certo che l’occasione di fare lo stesso non l’avrebbe avuta più. Poi, quella chiamata: «Vuoi aiutarci a vincere il Mondiale per club del 2025?». Così Cristiano Ronaldo il 30 dicembre 2022 ha scelto l’Arabia Saudita. […]

Quando sull’onda della vittoria dell’Arabia ai Mondiali contro l’Argentina i regnanti sauditi iniziarono a pensare di acquistarlo per farne il veicolo di una crescita del calcio di Riad, la squadra in cui immaginavano di vederlo era l’Al Hilal. […] Poi però si accorsero che c’era un problema: l’Al Hilal non avrebbe potuto ingaggiare Cristiano perché la Fifa aveva bloccato il mercato della squadra a causa di contenziosi con giocatori per stipendi non pagati.

[…] le squadre per anni sono state in mano ai finanziamenti di privati che, se scontenti del rendimento di un giocatore o di un allenatore, chiudevano il rubinetto: la società smetteva di pagare il “campione” di turno […]

Meno di un anno dopo l’Al Nassr ha chiuso un faraonico accordo con Adidas, entrando di fatto nell’élite dei club del fornitore sportivo: la sua maglia sarà venduta in tutti gli store mondiali come quelle di Real, Bayern, Manchester United, Arsenal e Juventus, ossia i 5 top club. Nemmeno la Roma ha un privilegio simile, misura di quanto sia cambiata la percezione del calcio arabo dal giorno del suo sbarco.

Per il principe ereditario, Mohammed Bin Salman, Ronaldo è quasi un asset del regno. Non c’è iniziativa cui CR7 prenda parte che non sia preventivamente autorizzata da Mbs in persona: interviste, partecipazioni a eventi pubblicitari. Il suo contratto prevede l’obbligo di un certo numero di apparizioni all’anno per promuovere il Paese.

Lui, Cristiano, seleziona il resto ma ha capito l’importanza che ha di essere lì. Ha persino inaugurato un museo personale, in città: una specie di tempio a lui dedicato. Senza contare come abbia aperto il valico per l’arrivo di decine di altri calciatori dall’Europa, perché “se ci è andato Cristiano…”.

A cominciare dal suo amico Benzema, […] A Cristiano – che pure sposato non è – è permesso vivere con Georgina e i loro figli senza chiudersi in esilio: può godersi la vista di una suite al 50° piano dell’edificio più alto di tutta l’Arabia Saudita, la Kingdom Tower.

Ma perché Ronaldo ha accettato un trasloco così rischioso? Erano settimane che il suo agente storico, Jorge Mendes, voleva a tutti i costi convincerlo a scommettere ancora sull’Europa, proponendolo a Roma, Napoli, Dortmund. Mentre Ricardo Regufe, l’uomo che lo ha aiutato a trasformare se stesso in una multinazionale vivente, stava chiudendo un accordo senza precedenti: 200 milioni l’anno per trasferirsi in Arabia. Cristiano ha scelto di chiudere l’esperienza europea.

Una decisione che ha interrotto il rapporto venticinquennale con Mendes: i due ormai nemmeno parlano più. A Riad Ronaldo fa gol (in tutto sono 54 nel 2023: miglior marcatore dell’anno solare, per quel che vale), protesta vistosamente con gli arbitri, manda baci ironici in stile Djokovic ai tifosi rivali che lo provocano cantandogli “Messi, Messi”, litiga con difensori che nemmeno in sogno avrebbero immaginato di affrontarlo. E insegue un obiettivo: vincere il Mondiale per club del 2025. […]

