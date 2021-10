COME E' CADUTO IN BASSO IL BARCELLONA CON "RAMBO" KOEMAN! - SENTITE L'EX BLAUGRANA LUIS SUAREZ: "KOEMAN MI FACEVA ALLENARE NEI CAMPI SECONDARI, COME SE AVESSI 15 ANNI. RICORDO CHE TORNAVO A CASA PIANGENDO PER IL SUO DISPREZZO” – L’EX PORTIERE SIMBOLO DEL BARCELLONA ZUBIZARRETA PROVA A FARE IL FILOSOFO PER SPIEGARE L’ATTUALE SITUAZIONE DEL CLUB “SE PROVI A NASCONDERE UN FANTASMA, LO INGRANDISCI. SIAMO COME I NOSTRI AVVERSARI DI CINQUE, SETTE, DIECI ANNI FA. ED È COSÌ DIFFICILE TORNARE ALLA NORMALITÀ DOPO AVER VISSUTO COSÌ A LUNGO IN PARADISO”…

Da www.ilnapolista.it

L’ex del Barcellona, Luis Suarez, oggi all’Atletico Madrid, si è lasciato andare ad uno sfogo contro Koeman in un’intervista a Sport:

“Mi mandava ad allenarmi nei campi secondari, come se avessi 15 anni. Mi ha fatto male, mi ha dato fastidio e ricordo che tornavo a casa piangendo per il suo disprezzo."

"Eppure io non gli ho mai mancato di rispetto, mi allenavo seriamente perché sono un professionista. E il presidente Bartomeu al contempo filtrava alla stampa che io ero tossico per lo spogliatoio. Il trattamento del Barcellona mi ha fatto soffrire tanto“.

“Se provi a nascondere un fantasma, lo ingrandisci”. Andoni Zubizarreta apre con un proverbio groenlandese il suo editoriale sulla crisi del Barcellona pubblicato da El Pais.

Il leggendario portiere spagnolo, simbolo del Barcellona, scrive di aver assistito all’ultima sconfitta blaugrana a Lisbona e di aver riflettuto sulla inedita “normalità” a cui il tifoso del Barca non riesce ad abituarsi. Dopo anni di paradiso.

“All’intervallo mi chiedevo se una parte della delusione in cui è impantanato il Barça, e quindi i suoi tifosi, non verrà da tutta la felicità che ci ha precedentemente generato. Forse dalla nostalgia di quei tempi in cui con la metà delle occasioni che i catalani avevano avuto in quel primo tempo avrebbero segnato un paio di gol che avrebbero messo il punteggio a favore e il vento di fiducia avrebbe riempito ancora una volta le vele del squadra. Stavo pensando a come quel vento ci ha permesso di passeggiare per l’Europa, visitare stadi meravigliosi sempre dalla nostra posizione di vincitori, di dominatori del gioco”.

“Pensavo a quanto di questa enorme frustrazione dell’attuale culé non derivi dal fatto che ora siamo come i nostri avversari di cinque, sette, dieci anni fa. Ed è così difficile, così scomodo, tornare alla normalità dopo aver vissuto così a lungo in paradiso”.

