B COME BRIANZA – "NON SARÀ UNA CHAMPIONS O UNO SCUDETTO, MA LA PROMOZIONE DEL MONZA È IL 30ESIMO TROFEO NEL CALCIO DI SILVIO BERLUSCONI"- GALLIANI GONGOLA PER LA SERIE B CONQUISTATA DAL CLUB BRIANZOLO: "E ORA BALOTELLI? ASSOLUTAMENTE NO" - IL CAV: "LA PROMOZIONE? MAI AVUTO DUBBI. L'OBIETTIVO ADESSO È LA SERIE A"

paolo berlusconi capello galliani

Silvio Berlusconi, intervistato da Il Cittadino, ha parlato della promozione del Monza, resa ufficiale dopo il Consiglio Federale odierno: "Il mio Monza in B? Mai avuto dubbi. Il Monza è partito in testa e lì è sempre rimasto, aumentando via via il vantaggio fino a 16 punti alla ventisettesima giornata quando abbiamo dovuto fermarci tutti. Il Monza allestirà una squadra per puntare al vertice della Serie B.

La promozione dipende, si sa, da tanti fattori, alcuni dei quali imprevedibili. Quelli prevedibili invece li abbiamo ben presenti e faremo del nostro meglio per sfruttarli a nostro vantaggio. Con i ragazzi e l’allenatore faccio quello che ho sempre fatto al Milan. Li sento, li consiglio, li stimolo, li complimento per il loro comportamento in campo, mi spingo a fare delle osservazioni se c’è nel loro comportamento qualcosa che non va. Insomma non ho perso le mie buone abitudini di sempre".

"È inutile nascondersi: vogliamo portare il Monza in Serie A. Ora arriva il difficile ma le premesse per centrare l'obiettivo ci sono tutte". All'indomani della promozione in Serie B del Monza sancita dal Consiglio Federale, l'amministratore delegato Adriano Galliani gioca a carte scoperte ribadendo apertamente quanto già emerso a caldo dalle parole del proprietario Silvio Berlusconi: "Crediamo di avere il know-how giusto per farlo. Non sarà una Champions o uno scudetto, ma questa promozione è il 30esimo trofeo nel calcio di Silvio Berlusconi, pensiamo di avere le capacità".

"Credo che questa città debba essere grata allo sforzo economico del presidente Berlusconi, è diventato monzese e ha voluto fare qualcosa di importante per Monza", ha aggiunto Galliani. "L'obiettivo ora è costruire una squadra di vertice, abbiamo iniziato a parlare di mercato e abbiamo già depositato il contratto preliminare per l'acquisto di Barberis del Crotone. Budget? Sarà per andare in Serie A, non facendo pazzie ma il necessario. Se abbiamo pensato a Balotelli? Gli voglio bene ma assolutamente no. La Serie B ripartirà o il 19 o il 26 settembre, lavoreremo già dall'1 luglio per essere pronti", ha concluso Galliani.

"In una delle nostre solite colazioni dissi a Berlusconi che la famiglia Colombo stava vendendo il Monza - ricorda l'ex a.d. del Milan d'oro -, il presidente chiese ai presenti cosa ne pensavano, io non dissi nulla, tutti erano entusiasti e Berlusconi mi di disse vai e fai, mi sono fiondato da Colombo e prima di sera avevo comprato il club per conto di Berlusconi", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport nel giorno della conferenza stampa post-promozione in B del suo Monza. "La nostra continua a essere un'operazione romantica, vogliamo provare la terza provincia della Lombardia in A, tra l'altro è l'unica a non esserci mai stata e vogliamo dare questa gioia alla città dove io sono nato".

