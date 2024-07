7 lug 2024 10:39

COME FA LORENZO CASINI, PRESIDENTE DI LEGA IN QUOTA LOTITO A CONCILIARE IL RUOLO DI RETTORE DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA (CHE RICHIEDE IL TEMPO PIENO) CON L’IMPEGNO IN VIA ROSELLINI? ZAZZARONI RISPONDE ALLA DOMANDA DI DAGOSPIA: “IL RUOLO DI RETTORE PREVEDE PER LEGGE “IL TEMPO PIENO”. MA PER SVOLGERE ALTRI INCARICHI, NEL SETTORE PRIVATO, UN PROFESSORE UNIVERSITARIO, QUALE È CASINI, DEVE GARANTIRE “IL TEMPO DEFINITO”. PER INCISO, CASINI ENTRA IN CARICA A LUCCA IL PRIMO NOVEMBRE. SIAMO DI FRONTE A UN CASO DI CONFLITTO DI DISINTERESSE?”