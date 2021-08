COME HA FATTO MARCELL JACOBS A MIGLIORARE DI 23 CENTESIMI IL SUO TEMPO SUI CENTO METRI E A VINCERE LE OLIMPIADI CONTRO OGNI PREVISIONE? NON È MERITO DEL “DOPING TECNOLOGICO”, DI CUI LO ACCUSA ANCHE USAIN BOLT (LE SCARPE CON LE MOLLE LE AVEVANO ANCHE GLI ALTRI), MA ANCHE E SOPRATTUTTO DEL SUO COACH CAMOSSI, CHE LO HA SOTTOPOSTO AD ALLENAMENTI FOLLI E RIVOLUZIONARI – L’INSEGUIMENTO ALLA MACCHINA “FRANGIVENTO” DI MENNEA, LA DIETA E QUELLA PARTENZA DAI BLOCCHI – VIDEO

1 - BOLT: "JACOBS HA USATO SCARPE STRANE. E' RIDICOLO"

Da www.tuttosport.com

Continua a generare discussioni la vittoria della medaglia d'oro di Marcell Jacobs: dopo le accuse di doping rivolte da parte della stampa britannica, arriva anche una considerazione poco gratificante da parte del giamaicano Usain Bolt, leggenda vivente dell'atletica internazionale: l'ex velocista e recordman critica infatti l'utilizzo delle scarpe di Jacobs, a suoi dire una innovazione "strana ed ingiusta" ed "al limite del ridicolo", perchè secondo lui aiuterebbero troppo la prestazione dell'atleta che le indossa.

Bolt critica le scarpe di Jacobs: ecco perché

Che cosa hanno di speciale queste scarpe? Un effetto a ‘super molla', che rende più efficace la spinta e la coordinazione del movimento del corridore . Quelle usate da Jacobs pesavano 173 grammi, avevano una super punta e un tacco spesso appena 20 millimetri.

La piastra di carbonio inserita nella suola costituisce un corpo unico ed è leggermente più larga della pianta del piede. Un particolare che aumenta la superficie di contatto tra l'arto e la pista, garantisce una migliore stabilità, favorendo accelerazione e progressione.

2 - UN ANNO DA JACOBS

Estratto dell'articolo di Fabio Tonacci per "la Repubblica"

«Jacobs corre i 100 metri in 10.10 nel meeting del Triveneto, con vento regolare di +1,6. Lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro prosegue la sua rincorsa verso il muro dei dieci secondi». Correva l'anno 2020 (…)

Bravino questo Jacobs, ma non è Tortu che quel muro l'ha già sfondato con lo strabiliante 9.99. E poi si fa sempre male. Dicono che si sia rovinato col salto in lungo. (…) Esattamente un anno dopo, all'Olympic Stadium di Tokyo, l'italiano nato a El Paso ferma il cronometro a 9.80. Record europeo. Lui corre, gli altri inseguono.

(…) In dodici mesi, ha migliorato di 23 centesimi il tempo: sulla distanza di 100 metri, quel battito di ciglia corrisponde a una mezza era geologica. Out of the blue , venuto fuori dal nulla, scrivono alcuni quotidiani americani alludendo al sospetto di doping senza avere uno straccio di prova e senza sapere cosa sono stati gli ultimi dodici mesi. Ripercorriamoli, dunque.

Il finale di stagione 2020

Jacobs (…) dal 2019 ha smesso di saltare dopo la mortificante eliminazione ai Mondiali indoor di Glasgow, conclusasi con una seduta di autocoscienza col suo allenatore Paolo Camossi. «Inutile insistere col lungo, puntiamo sulla velocità».

La pista porta consiglio e un tempo notevole: 10.03, record personale. Il finale della stagione 2020, tuttavia, brilla poco. A Trieste corre in 10.10, in Svizzera a Ferragosto sale a 10.23, poi ancora 10.10 a Padova, infine 10.11 al Golden Gala di settembre. Allo Stadio Olimpico di Roma, vuoto, lo sport fa rumore ma non certo per lui: Duplantis decolla con l'asta e supera i 6.15, ritoccando di un centimetro il record di Bubka. Di Jacobs non parla nessuno.

La nuova partenza

Nell'inverno della seconda ondata di Covid, Marcell Jacobs si trasferisce per un mese a Tenerife in cerca di un clima mite adatto alla preparazione. (…) A fine gennaio torna a Roma. Camossi fa una mossa da matto: studia per lui un nuovo modo di scattare dai blocchi (…). «Accorcia i passi e concentrati sulla gamba destra che va troppo a rimorchio della sinistra. I cento metri sono matematica: frequenza e ampiezza».

Significa alzarsi in posizione eretta subito dopo lo sparo. Marcell obbedisce. Michael Johnson dirà di lui: «Parte come uno che salta in lungo».

Il frangivento di Mennea

Jacobs è seguito da un team di 5 persone, tra cui un nutrizionista e una mental coach. Ed è preceduto, in pista, da una curiosa automobile che traina un carrello aperto. Si chiama scudo aerodinamico, elimina la resistenza del vento. «Il corpo si abitua a velocità, frequenze di passi e movimenti che altrimenti non raggiungerebbe ».

Lo ha inventato nel 1987 il professor Antonio Dal Monte. Lo hanno usato per un po' anche Pietro Mennea e Stefano Tilli, i mezzofondisti lo prendevano per ripararsi dalla pioggia. Finisce parcheggiato in un deposito fino a quando l'anno scorso Sandro Donati, maestro di sport e già allenatore di Alex Schwazer, recupera il prototipo. Viene ridisegnato da un'azienda che lavora con la Ferrari e messo a disposizione dall'azzurro.

Road to Tokyo

La dieta, la mental coach, la partenza rivoluzionata, lo scudo frangivento: in primavera, quando si presenta ai blocchi, Jacobs è un altro atleta. Il 6 marzo a Torun in Polonia stabilisce il primato italiano dei 60 metri indoor (6.47), il 13 maggio a Savona frantuma il muro dei 10 secondi: 9.95. I giudici controllano tre volte. Tutto vero, mai nessun italiano come lui. (…) Le Olimpiadi del Giappone sono all'orizzonte. Quel che accade tre settimane dopo a Tokyo è storia. Una storia italiana.

