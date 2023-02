COME LEBRON NESSUNO MAI – CON UN TIRO IN SOSPENSIONE NEL TERZO QUARTO DELLA SFIDA TRA LAKERS E THUNDER, LEBRON JAMES HA RAGGIUNTO QUOTA 38.388 PUNTI IN CARRIERA E HA SUPERATO IL RECORD DI KAREEM ABDUL-JABBAR, DIVENTANDO IL MIGLIOR REALIZZATORE NELLA STORIA DELLA NBA – I FESTEGGIAMENTI IN CAMPO E IL COMMOSSO DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO – VIDEO

38,388 POINTS LeBron James hits the fadeaway jumper to become the NBA’s all-time leading scorer! #ScoringKing pic.twitter.com/P5LyTZAZn3 — NBA (@NBA) February 8, 2023

Il canestro che tutto il mondo aspetta arriva a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto della sfida tra Lakers e Thunder, e arriva con un tiro in sospensione, cadendo all'indietro. Gli arbitri fermano subito la gara, LeBron alza le braccia al cielo, e i festeggiamenti hanno inizio. Poi spunta il microfono, e con Adam Silver e Kareem Abdul-Jabbar al suo fianco arrivano anche le prime parole - quelle pronunciate sul campo - da LeBron come nuovo miglior marcatore all-time in NBA. […]

Ringrazia "i fedeli tifosi dei Lakers" per primi, ma poi ha subito un pensiero per Kareem Abdul-Jabbar, che gli ha appena consegnato il pallone della partita: "Essere qui al suo cospetto stasera per me è un onore: chiedo a tutti voi di dedicargli una bella standing ovation", dice, rivolgendosi al pubblico di L.A.. […]

"Non avrei potuto pensare a un modo migliore di festeggiare un traguardo del genere", dice. E poi sono solo applausi e abbracci, con tutti, da Magic Johnson a JAY Z. Prima di riprendere a giocare, per completare la sfida con OKC e un quarto quarto per continuare già da subito ad aggiungere nuove pagine alla sua leggenda.

