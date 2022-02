COME MAI ERIKSEN PUÒ GIOCARE IN INGHILTERRA MA NON ITALIA? – IL BRENTFORD HA ANNUNCIATO L’ACQUISTO DEL CENTROCAMPISTA DANESE, SVINCOLATO DALL’INTER DOPO L’ATTACCO CARDIACO A EURO 2020 – LA LEGISLAZIONE ITALIANA NON PERMETTE AI CALCIATORI DI GIOCARE CON UN DEFIBILLATORE SOTTOCUTANEO, MENTRE QUELLA INGLESE È MENO RIGIDA A RIGUARDO – IL CASO DELL’EX DIFENSORE DEL MANCHESTER UNITED BLIND, CHE È CROLLATO A TERRA DURANTE UN'AMICHEVOLE PERCHÉ...

Stefano Agresti per il "Corriere della Sera"

La nuova vita agonistica di Eriksen ricomincia dal Brentford e l'Inter accoglie la notizia con gioia: «Buona fortuna per la tua avventura, Chris, siamo felici di rivederti in campo. Per sempre nerazzurro». Un messaggio pieno di affetto, del resto il club ha accompagnato il danese con grande partecipazione nel suo tentativo di rimettersi in gioco, di tornare in campo dopo la terribile paura vissuta all'Europeo in occasione della partita contro la Finlandia.

Lo farà in una squadra di medio-bassa classifica e - soprattutto - lo farà in Premier League. Eriksen in Italia non sarebbe potuto tornare a giocare presumibilmente a causa del defibrillatore sottocutaneo che - è noto ed è stato raccontato - gli è stato installato dopo il malore accusato in campo l'estate scorsa al Parken di Copenaghen. La nostra legislazione in materia è infatti differente rispetto a quella di altri Paesi: più rigida, meno permissiva.

Innanzitutto perché c'è una legge dello Stato che regola l'assegnazione dell'idoneità agonistica agli atleti e questo crea maggiori vincoli, in quanto certificazione di valore pubblico. In secondo luogo dall'89 le linee guida sono dettate dal Cocis, che contiene il protocollo cardiologico per il giudizio di idoneità allo sport agonistico; un documento realizzato da tutte le società che si occupano dell'argomento cardiologico nel nostro Paese, con l'aggiunta della Federazione medico sportiva.

Tutto questo altrove non esiste, tant' è vero che i calciatori con problemi cardiologici hanno maggiori possibilità di ottenere l'idoneità rispetto a quanto accade in Italia. La stessa Inter è entrata in contatto altre due volte con questioni del genere, con Kanu prima e con Fadiga poi (quest'ultimo fu costretto a abbandonare il nostro calcio ancora prima di debuttare con la maglia nerazzurra).

L'olandese Blind, al quale è stata diagnosticata una miocardite due anni fa, ha potuto continuare a giocare nell'Ajax dopo che gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo. In Italia non avrebbe mai ottenuto l'idoneità agonistica. Ma nell'agosto del 2020 l'ex difensore del Manchester United è crollato a terra durante un'amichevole, perché l'apparecchio che gli è stato impiantato si è improvvisamente spento.

