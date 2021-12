PILLOLE DI GOSSIP – GRANDE BORDELLO! LA RABBIA DI SOLEIL SORGE CONTRO ALEX BELLI E DELIA DURAN: “CORNUTI, DISPOSTI A TUTTO PER OSPITATE IN TV” – IL PRESUNTO AMANTE DI DELIA DURAN, INTANTO, PUBBLICA UNA FOTO DI LEI NEL SUO LETTO - LA CIPRIANI ABBANDONA IL GF VIP. ECCO IL MOTIVO - KATIA RICCIARELLI ANNUNCIA: "QUANDO ESCO FORSE MI SPOSO. SPERO DI NON SBAGLIARE ANCORA" - I MANESKIN E LA BATTUTA SUI CUGINI DI CAMPAGNA, PATRIZIA REGGIANI, MANDANTE DELL’ OMICIDIO DEL MARITO MAURIZIO GUCCI, SI CONCEDE UNO SCATTO CON…