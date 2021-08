30 ago 2021 09:09

COME MAI IL TECNICO DELLA SALERNITANA CASTORI NON SI E’ PRESENTATO IN SALA STAMPA DOPO LA SCONFITTA CON LA ROMA? L’ALLENATORE AL TERMINE DELLA GARA SI E’ PRECIPITATO IN OSPEDALE PER ASSISTERE LA MOGLIE CHE DURANTE LA PARTITA ALLO STADIO AVEVA...