Valentina Lupia per www.repubblica.it

ROMA SHAKHTAR ZANIOLO

Nuovo flirt per Nicolò Zaniolo. Dimenticata del tutto Chiara Nasti (che ora aspetta un bimbo dal laziale Mattia Zaccagni), ha messo gli occhi su un’altra Chiara, che di cognome fa Rabbi.

Ha 26 anni, è nata vicino Roma ed è nota ai telespettatori per essere stata la “scelta” del tronista di Uomini & Donne Davide Donadei, con il quale è stata legata sentimentalmente fino a qualche settimana fa. Dopo un periodo di riflessione, i due hanno capito che la loro storia era arrivata al capolinea.

chiara rabbi 8

In questi giorni però, sul suo profilo Instagram — @chiara_geme, 275mila followers — è approdato proprio Nicolò Zaniolo, lasciando sotto alle foto della ragazza diversi like. Lei ha poi ricambiato e il gesto non è passato inosservato a Deianira Marzano, opinionista ed esperta di gossip, che da giorni segue il flirt — al momento, pare, solo virtuale — tra i due.

Dopo che lo scambio di like tra il giocatore della Roma e l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne si è fatto più intenso, i fan di Rabbi le hanno rivolto una domanda: “Dai che Zaniolo è a un passo da te. E come ti cambia la vita?”.

Lei, pur rispondendo in modo enigmatico, non ha smentito il flirt: “A me o a lui?”. Chi la segue è convinta che qualcosa tra i due ci sia, anche solo una conoscenza in corso: “Lei è molto intelligente e non dice mai una parola di troppo, ma conoscendola sta confermando qualcosa”, dice un fan.

zaniolo gamberetto

E la stessa “miss gossip”, Deianira Marzano, scrive sui social: “Se Chiara non smentisce, io una domandina me la farei”.

