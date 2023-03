COME ROSICANO STI INGLESI!– IL SORTEGGIO DEI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE VA DI TRAVERSO AI TABLOID BRITANNICI, CHE GIÀ PARLANO DI COMPLOTTONE A FAVORE DELL’ITALIA – I DETRATTORI SOSTENGONO CHE LA SCELTA SIA STATA PILOTATA PER METTERE DA UNA PARTE DEL TABELLONE LE QUATTRO SQUADRE PIÙ FORTI, TRA CUI IL MANCHESTER CITY E CHELSEA, E FAVORIRE NAPOLI, MILAN E INTER. POVERINI, NON SI SONO MAI RIPRESI DALLA FINALE DEGLI EUROPEI DEL 2021!

I sorteggi di Champions non sono piaciuti proprio a tutti. La teoria del complotto si sta diffondendo in tutta Europa e la scintilla è divampata Oltremanica, in Inghilterra. In sostanza, i detrattori sostengono che la Uefa, a Nyon, abbia pilotato il sorteggio mettendo da una parte le quattro più forte — e di queste le tre super favorite a inizio torneo, ossia Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco — e dall’altra le altre quattro — Benfica, Inter, Milan e Napoli — che quindi hanno il 25% di possibilità a testa di arrivare alla finalissima di Istanbul del 10 giugno prossimo.

«Questo sorteggio è truccato, non è possibile trovare Real e City nella stessa metà del tabellone», […] «Real Madrid vs Chelsea per tre anni di fila, è strano», si legge. O ancora: «Il sorteggio più pilotato della storia» e «Non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita». Infine: «Hanno spianato la strada al Napoli per raggiungere la finale».

[…] In Inghilterra evidentemente sognavano una finale tra Manchester City e Real Madrid oppure i Citizens nuovamente contro il Chelsea, la remake della finalissima del 2021 vinta dai Blues. Non solo.

Perché in Inghilterra soffrono anche il fatto che l’Italia con tre squadre su quattro nella stessa parte del tabellone abbia il 75% di possibilità di arrivare in finale. […]

Come si diceva, la scintilla della teoria del complotto è divampata in Inghilterra, che continua a soffrire il calcio italiano e non solo per il k.o. di Wembley del luglio 2021 nell’ultimo atto degli Europei, ed è arrivata fino in Spagna. Marca, quotidiano sportivo, dice che «Inter-Benfica e Milan-Napoli sono l’occasione per fare la storia dal “lato debole” del tabellone». […]

