COME E’ POSSIBILE CHE A UN RAGAZZO SPORTIVO 19ENNE VENGA UN ARRESTO CARDIACO DURANTE UN ALLENAMENTO? PAURA PER BRONNY JAMES, FIGLIO DI LEBRON. IL PRIMOGENITO DELLA STELLA DEI LAKERS È CROLLATO A TERRA NELLA PALESTRA DEL SUO COLLEGE DOVE È STATO SUBITO SOCCORSO - L'EVENTO GETTA UN'OMBRA SULLA SUA POSSIBILE CARRIERA PROFESSIONISTICA E SUL PROGETTO PADRE-FIGLIO DI GIOCARE INSIEME NELLA STESSA SQUADRA.

bronny lebron james

Bronny James, figlio di Lebron James, è stato colpito lunedì da un arresto cardiaco durante un allenamento nella palestra del suo college. Il giocatore subito soccorso è stato immediatamente trasportato in ospedale in terapia intensiva, le condizioni sono stabili e ha lasciato il reparto venendo trasferito nei ricoveri ordinari. A comunicare l'accaduto è stato Shams Charania, insider Nba, tramite il suo profilo X.

Bronny, classe 2004, è tra i papabili a essere scelti durante il Draft Nba 2024. L'evento getta un'ombra sulla sua possibile carriera professionistica e sul progetto padre-figlio di giocare insieme nella stessa squadra. Il giovane è comunque ancora in osservazione ed è presto per trarre conclusioni in merito.

LEBRON JAMES bronny lebron james