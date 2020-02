1 feb 2020 12:45

COME SE FOSSE ADANI – COME MAI IL COMMENTATORE DI “SKY” CE L’HA TANTO CON MAX ALLEGRI? DAMASCELLI: “ L’HA INVITATO A PARLARE MENO E ALLENARE DI PIÙ, MA PARE CHE ALLEGRI ABBIA ALLENATO DI PIÙ E PARLATO DI MENO, AVENDO VINTO SEI SCUDETTI, MENTRE LUI…” - “VA PRESO A PICCOLE DOSI, CON I SUOI PENSIERI E LE SUE PAROLE CHE SI TRASFORMANO IN DOPPIO SCAPPELLAMENTO A DESTRA E SINISTRA…”