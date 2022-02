COME SE NON BASTASSE GIA’ LA STAGIONE FALLIMENTARE CI SI METTE ANCHE ZANIOLO A CREARE PROBLEMI A MOURINHO - IL TALENTINO GIALLOROSSO E' STATO BECCATO IN DISCOTECA DOPO LA PARTITA CONTRO IL VERONA, NEI GIORNI IN CUI 4 GIOCATORI DELLA ROMA SONO POSITIVI. CON LUI C’ERA ANCHE EL SHAARAWY: LA ROMA AVEVA SUGGERITO DI AVERE COMPORTAMENTI PIU’ ATTENTI ANCHE NELLA VITA PRIVATA. MA A TRIGORIA QUESTE RACCOMANDAZIONI CONTINUANO A ESSERE LETTERA MORTA. COSA PUO’ SUCCEDERE ORA… - VIDEO

Un video innocente, girato da un tifoso nella notte, ha creato imbarazzo a Nicolò Zaniolo, che sabato sera ha trascorso la serata in una discoteca piazzata proprio di fronte allo stadio Olimpico. Con lui, nello stesso locale, c’era anche Stephan El Shaarawy, che però nel filmato non compare. Il problema, se di problema si può davvero parlare, è che la Roma ha scoperto quattro giocatori positivi al Covid e di conseguenza raccomandato a tutti i tesserati, non solo al gruppo squadra, di maneggiare con cautela il momento difficile.

Roma, El Shaarawy e Zaniolo a rischio provvedimento

Zaniolo, come El Shaarawy, in assoluto non ha fatto niente di male. Sabato, giorno della partita contro il Verona, i giocatori erano liberi. I due in questione tra l’altro erano infortunati, quindi non potevano essere criticati dalla tifoseria per il brutto 2-2 arrivato poche ore prima. Ma la paura del virus impone comportamenti più attenti del solito, anche nella vita privata: per questo la Roma sta valutando un provvedimento disciplinare (la classica multa) nei confronti dei due, secondo il regolamento interno. Improbabile, non escluso. Prima Tiago Pinto vuole confrontarsi con i giocatori. Accadrà oggi, alla ripresa degli allenamenti dopo la domenica di riposo. E si vedrà.

