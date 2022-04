29 apr 2022 18:31

COME SI ALZA IL LIVELLO DEL CALCIO ITALIANO PER FARLO DIVENTARE COME QUELLO INGLESE? - FORUM ALL'AMBASCIATA ITALIANA DI LONDRA, OSPITI ANCELOTTI, RANIERI, MANCINI, CAPELLO E PARATICI - STADI, GIOVANI IN CAMPO E LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ALL’INTERNO DEL CAMPIONATO: TUTTO QUELLO CHE GLI INGLESI FANNO MEGLIO DI NOI - E A PROPOSITO DI TECNICA, SCAMBIO DI BATTUTE TRA CAPELLO E ANCELOTTI SULLA SPETTACOLARE SEMIFINALE DI CHAMPIONS TRA MANCHESTER CITY E REAL MADRID. CARLO SPIEGA: “IN TV SI SARANNO DIVERTITI TUTTI, MA PER ME QUALCOSA NON QUADRAVA. BISOGNAVA COPRIRE MEGLIO E FARE QUALCHE FALLO”. FABIO ANNUISCE: “GRANDI ATTACCHI E DIFESE INESISTENTI”. CARLO SORRIDE E CHIUDE COSÌ: “AL RITORNO DIFENDEREMO MEGLIO”