COME SI DICE "ATTACCATEVE AR CAZZO" IN ARABO? - LA SAUDI PRO LEAGUE INSISTE PER ACQUISTARE MBAPPE' CON UN'OFFERTA CHE, TRA INGAGGIO E BONUS, POTREBBE ARRIVARE A UN MILIARDO DI EURO PER UN SOLO ANNO - MA IL FRANCESINO NON VUOLE PROPRIO SAPERNE DI TRASFERIRSI IN ARABIA SAUDITA, ANCHE PERCHE' AVREBBE GIÀ UN ACCORDO CON IL REAL MADRID - IL PSG, PUR DI NON PERDERLO A ZERO, MINACCIA DI LASCIARLO IN PANCHINA PER TUTTA LA STAGIONE, COSA CHE MBAPPE' PREFERIREBBE A GIOCARE IN ARABIA SAUDITA…

mbappè

Estratto dell'articolo di Monica Colombo per il Corriere della Sera

[…] I club arabi più ricchi del pianeta, […]stanno acquistando […] solo stelle sul viale del tramonto? Non si direbbe proprio se si considera che, dopo Cristiano Ronaldo e Benzema, hanno in anima di togliersi l'ultimo capriccio.

Ovvero portare in riva al Golfo il calciatore più forte del mondo, l'uomo che in passato ha già chiamato in causa un presidente della Repubblica (Emmanuel Macron) per orientarne i destini, il giocatore che ha causato la rottura dei rapporti diplomatici fra Psg e Real Madrid. L'Al Hilal ha prospettato al club francese la cifra choc di 300 milioni per accaparrarsi la star entrata in rotta di collisione con Al Khelaifi. […]

mbappè

Ovviamente il club dello sceicco Al Thani ha accolto di buon grado tale proposta: incasserebbe una pioggia di milioni, scaccerebbe lo spettro di una perdita a zero del giocatore il prossimo anno, […]. Per ingolosire il fuoriclasse che ha già un accordo con il Real Madrid per trasferirsi il prossimo anno, l'Al Hilal sta progettando di presentare una proposta sovrumana da 700 milioni comprensivi di 200 milioni come ingaggio per una sola stagione, accordi commerciali e di sponsorizzazione, totale gestione dei diritti di immagine nelle mani dell'attaccante.

mbappè psg juve

Un miliardo in totale per una sola stagione, decisiva ai fini della promozione della Saudi League. Cifre folli che non paiono smuovere Mbappé[…]: il giocatore, escluso dalla tournée asiatica e rimasto con gli esuberi della rosa ad allenarsi al centro di Poissy, non sembra minimamente turbato. […] Nessuno potrà costringerlo a lasciare Parigi nonostante la minaccia di restare fuori rosa per tutta la stagione, nell'anno che conduce all'Europeo e alle Olimpiadi.

kylian mbappe

Il sindacato dei calciatori professionisti corre in soccorso di Kylian. Philippe Piat, presidente dell'Unfp, ha dichiarato: «La situazione regolamentare consente al club di fare ciò che vuole del proprio organico, ma entro l'1 settembre alla fine del mercato l'attrito dovrà rientrare. Mbappé deve potersi allenare normalmente e la società è costretta a farlo giocare perché altrimenti si verificherebbe una violazione: in termini di diritto del lavoro sarebbe una condotta illegale». Non è un caso perciò che il Psg abbia probabilmente annunciato di aver accolto la proposta dell'Al Hilal, così da poter evitare un'eventuale causa per mobbing e manifestare il caso mai di aver subito un danno economico.

KYLIAN MBAPPE FRANCIA ARGENTINA

Secondo voci provenienti dalla sede parigina, Mbappé avrebbe già un accordo con il Real Madrid a partire dalla prossima stagione, con un premio da 160 milioni alla firma e il totale controllo dei diritti di immagine. […]

